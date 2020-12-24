女老師校外激吻男學生...學校平板電腦「遺留親密照」露馬腳！

▲女老師竟然用學校的平板電腦拍下兩人的親密照。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本大分縣一名任職於公立國中的女老師日前被發現私下與男學生有「不正當關係」，遭到停職6個月處分，而該名女老師則在被處分當天憤而自請離職。據了解，該名女老師不但私下與男學生約會熱吻，還一同拍下兩人的親密照片。另一方面，大分縣另一名9月被檢舉酒駕的女老師也遭到停職6個月。

▲女老師因與男學生發展不正當關係，遭到停職處分。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



根據《每日新聞》報導，這名20多歲的女老師任職於大分縣的一所公立國中，然而這名女老師卻私下與男學生有染，不但在校外私會，甚至還用跟學校借的平板電腦拍下兩人接吻的親密照片。不過粗心的兩人拍完私密照後卻忘記刪除，直接將平板電腦歸還給學校，整起事件才因此被校方發現，進而呈報教育委員會。

教育委員會23日表示，該名女老師因與男學生接吻，違反師長應有的道德原則，因此對其進行處分，要求停職6個月，不過女老師似乎不滿懲處，在23日當天直接自請離職。

此外，教育委員會也在同一天公布另一名小學女老師的懲處，該名女老師9月被檢舉酒後駕車，23日也被教育委員會要求停職6個月。

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