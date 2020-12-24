快訊／台南安平「男子突然自焚」！全身起火燃燒亡

記者林悅／台南報導

台南市安平區24日中午12時58分發生一起事件，事發當時疑有一名男子在該處自焚，而警消獲報趕往現場後發現，該名男子已經明顯死亡，至於事故詳細發生原因、男子身分等，仍有待進一步調查。

另外，根據一名熊貓外送員表示，經過該處時，先是發現有黑煙，而上前查看後發現一人全身起火，而一旁有人正以水管澆水滅火。

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▲台南安平男子自焚。（圖／記者林悅翻攝）

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