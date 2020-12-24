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LIVE／廣達妹遭爆確診前跑台北馬　指揮中心說明防疫政策

記者陳詩璧／台北報導

紐籍機師染疫造成機艙內群聚感染，還讓1名廣達集團女員工染疫，導致台灣隔了253天後出現本土病例，這2天緊急宣布包含跨年等大型集會防疫強化、航空機組員檢疫檢討等措施。而關於《週刊王》報導廣達集團女員工這個月20日還參加台北馬拉松一事，指揮中心發言人莊人祥表示，該篇內容是不實報導。中央流行疫情指揮中心今（24日）下午2點將召開記者會，由指揮官陳時中說明防疫政策，疫情恐再添變數。

▲▼指揮中心12/23記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至12月23日為止，全台新冠肺炎確診者為776人。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至12月23日為止，全台新冠肺炎確診者為776人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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