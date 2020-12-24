台灣「掌握病毒突變」奪全球第3名！　僅次紐澳…美國遠遠落後

▲華盛頓郵報指出，一項全球性報告中，台灣在分析病毒突變方面的表現高居世界第3名。（圖／路透）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

新型冠狀病毒在英國出現高傳染力變種，凸顯掌握病毒突變關鍵工作─分析病毒基因序列的重要，這方面台灣高居全球第3，但全球疫情最嚴重的美國，分析比率卻低得嚇人。

「華盛頓郵報」引述「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）的資料指出，美國正式通報的新型冠狀病毒確診例超過1800萬，檢查病毒有無突變的基因分析卻只做了5萬1212個樣本，比率低到只有0.3%。

在通報100例確診以上的全球各國裡，美國只排第43名，而近日發現病毒變種的英國則排第8，在211萬多例確診裡已分析15萬7000多個樣本，比率達7.4%；有專家認為英國能發現病毒變種，可能歸功於作分析的比率相對較高。

通報全國有2萬8238例確診的澳洲已分析1萬6537個樣本，分析比率達58.6%排名第1，紐西蘭2128例確診裡分析1034個樣本，分析比率48.6%排名第2。

台灣通報776例確診時已分析137個樣本，分析比率17.7%位居第3名，第4與第5名分別為丹麥與冰島。非洲的甘比亞通報3791例確診，也都分析了360個樣本，分析比率9.5%居第6名。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）目前沒記錄到國內有無英國變種病毒的確診者，但包括CDC裡的相關專家都表示，英國變種病毒很可能早已進入美國。

美國CDC在官網裡寫道：「有鑑於美國感染例裡做基因序列分析的比例極少，變種病毒恐已跑進美國，只是尚未被發現。」

更多國際新聞

►盲眼靈媒「歐洲龍婆」新預言：2021年「一條龍將稱霸全球」

►丟臉！紐西蘭機師終結台灣0本土 自家網友怒：撤護照罰5萬美元

►4光年外「地球」傳來無線電信號！ 科學家：不是人類發射的

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►量身訂做洗髮精，洗完可以「3天不洗頭」！