快訊／疫情又有變數？　陳時中下午2時召開記者會

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內於22日確認紐西蘭機師在台接觸者染疫，連續253天零本土病例紀錄遭中斷，後續接連進行包含跨年等大型集會防疫強化、航空機組員檢疫檢討等措施。中央流行疫情指揮中心今（24）日中午緊急宣布，為因應COVID-19肺炎疫情，下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明防疫作為等事宜，疫情恐再添變數。

據指揮中心統計，國內目前累計776例確診，分別為681例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、635人解除隔離、134人住院隔離中。

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指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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