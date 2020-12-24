染疫機師口風超緊！陳時中斥「怎麼會不記得跟案771一起？」

▲陳時中上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》，說明染疫機師入住病房的情形。（圖／記者呂佳賢攝）

記者謝承恩／台北報導

染疫機師遭爆料入住負壓病房後，不願配合疫調，佯稱自己失憶、拒絕透露活動軌跡，甚至堅稱自己沒病，陳時中指出，「我們並不是說要找碴，如果機師說忘了一家百貨公司或吃飯地方，是情有可原，但他怎麼會不記得自己曾經跟她（案771）一起？」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日於《周玉蔻嗆新聞》專訪節目中表示，這名染疫機師案765不愛戴口罩，甚至過程中都拒絕配合檢調人員，連他的接觸者案771都絕口不提，「連相對接觸者，他（案765）怎麼可能會不記得曾經跟她（案771）一起？」由於染疫機師全程口風緊，指揮中心必須緊急動用警政網路協尋。

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目前案765入住負壓病房，過去認為自己被台灣中傷、栽贓，要不斷安撫情緒，指揮中心必須派醫福會執行長來溝通，避免造成醫護人員困擾，陳時中無奈表示「他們的警覺性真的太低。」也會將狀況通知對方家屬，並指出該名染疫機師犯了最大兩個錯誤。

其一是機組人員在自主管理期間的天數是縮短，規定也相較他人放寬，卻沒有檢點自己的生活，反而跑了更多地點，甚至沒有戴口罩，按規定是避免出入人多、擁擠的空間，結果案765整天都在外面跑。其二是機師在機艙密閉空間工作，都已經咳嗽卻都沒有佩戴口罩，造成機組人員感染。目前桃園衛生局已開罰30萬元，該機師也遭長榮航空公司開除。

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