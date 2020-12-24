快訊／長榮航空下令嚴管機組員　14天內有執勤「禁跨年、跑趴」

記者賴文萱／台北報導

長榮航空一名紐西蘭籍機師確診染疫再傳給廣達集團員工，國內再爆本土病例，今有爆料指出，跟紐籍機師同班空服員執勤完回台後因未在當地滯留、住宿，所以無居家檢疫就參加上百人的私人聚會引起熱議。長榮航空今發出公告給所有機組員，下令嚴格要求14天內有任何飛航勤務者，禁止參加相關耶誕夜、跨年晚會或慶典活動。

▲長榮內部公告要求機組人員禁止上夜店、跨年和去夜市。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空今發出內部公告，內容指出，因本公司有機組員確診案例發生，社會大眾對機組員是否能確實執行機組員防疫管控措施有甚多疑慮。因為耶誕夜與過年節慶在即，在此重申並更嚴格的要求，14天的自主健康管理規定，僅限制於處理生活必須之外出。

故只要過去14天有任何飛航勤務者，包含來回短班、長程過夜航班、CIC載貨監貨航班者，皆禁止參加相關晚會與慶典活動，並應避免進入可能人潮聚集之Party、喜宴、酒吧、夜店、百貨商場、夜市、演唱會、晚會、跨年、宗教聚會等公共場所。

若有違規被舉報發現者，將視情節狀況給予最嚴厲甚至開除之處分。請所有空服組員恪遵防疫規範、避免造成破口。

▲跟紐籍機師同班空服員免檢疫，參加機師退休生日趴，大合照都沒有戴口罩。（圖／讀者提供）

長榮航空一名空服員12月12日與染疫紐籍機師由台北飛往芝加哥，負責擔任客機機艙載貨的客艙監貨人員，該航班僅載貨，無任何客人搭載。飛機抵達芝加哥後立即該空服員以旅客身份原班機返回，於12月14日清晨抵台，因未在當地滯留及住宿，回程航班機客艙亦沒有載客或載貨，依照交通部民航局《國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施原則》規定，外站未入境住宿的組員不需要居家檢疫，因此在12月16日晚上參加私人聚會。

根據讀者提供給《ETtoday新聞雲》照片可見，當天聚會現場聚集超過百人，從曝光的大合照中，約105人在拍照時都沒有戴口罩。據了解，該場百人聚會為歡慶同公司資深機師的退休及生日宴，不過，在紐籍機師染議事件後，外界也重新檢視機組員檢疫管理是否有漏洞。

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，此名空服員12月12日與案765確診外籍機師同班機飛往美國，已依中央流行疫情指揮中心的疫調進行核酸檢測，檢測結果為陰性，並自12月19日開始進行居家隔離。長榮航空已多次向機組人員宣導，做好自主健康管理，儘量減少外出及群聚，共同堅守防疫陣線。

事實上，長榮航空規定所有美國客艙載貨當班機往返的空服員，監貨之空服員需全程佩帶口罩。到達疫區之外站，雖不入境，但自下機通關至返回機上過程中，需要全程配戴口罩、護目鏡、手套，並加發一件拋棄式隔離衣，避免與當地人的接觸風險。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱指出，機組員檢疫流程，不只是天數，規定也跟一般民眾不同，不過事實上，由於執勤航班時間非常長，除了機上可能跟前艙會有接觸機會外，到了國外也可能要跟當地地勤交接、安檢等，空服員本身也對某些環節可能造成的風險人心惶惶，也擔憂多少會產生漏洞問題。

周聖凱說，因為機組員被歸類為高風險族群，有組員就提出，希望可以讓機組員即便沒有症狀也能篩檢，讓自己執勤時能更加放心，但哪種方案比較好，就要視中央流行疫情指揮中心的判斷而定。

其他人還看了…

►紐籍機師「同班空服員」遭爆料 回台未檢疫就參加百人趴

►紐籍機師同班空服檢測結果出爐 長榮曝「不用居家檢疫」原因

►染疫機師趴趴走、拒配合 陳時中氣：習慣不好又隱瞞要檢討生活

►航空管理疏失成防疫破口！陳時中「再下重話」：再不嚴管就延長居檢

►機上「有人勸戴口罩」紐籍機師仍不配合 陳時中：最高罰1.5萬

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來