紐籍機師同班空服檢測結果出爐　長榮曝「不用居家檢疫」原因

▲長榮航空。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空一名紐西蘭籍機師確診染疫再傳給廣達集團員工，國內再爆本土病例，外界也重新檢視機組員檢疫管理是否有漏洞。今又有爆料指出，跟紐籍機師同班空服員執勤完回台當晚，因未在當地滯留、住宿，所以無居家檢疫就參加上百人的私人聚會，再度引發爭議。長榮航空表示，此名空服員已進行核酸檢測，檢測結果為陰性。

長榮航空表示，該名空服員為12月12日由台北飛往芝加哥客機機艙載貨的客艙監貨人員，該航班僅載貨，無任何客人搭載。飛機抵達芝加哥後立即以旅客身份原班機返回，於12月14日清晨抵台，未在當地滯留及住宿，回程航班機客艙亦沒有載客或載貨，依照交通部民航局《國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施原則》規定，外站未入境住宿的組員不需要居家檢疫，因此在12月16日晚上參加私人聚會。

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▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，規定所有美國客艙載貨當班機往返的空服員，監貨之空服員需全程佩帶口罩。到達疫區之外站，雖不入境，但自下機通關至返回機上過程中，需要全程配戴口罩、護目鏡、手套，並加發一件拋棄式隔離衣，避免與當地人的接觸風險。

此名空服員12月12日與案765確診外籍機師同班機飛往美國，已依中央流行疫情指揮中心的疫調進行核酸檢測，檢測結果為陰性，並自12月19日開始進行居家隔離。長榮航空已多次向機組人員宣導，做好自主健康管理，儘量減少外出及群聚，共同堅守防疫陣線。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱指出，機組員檢疫流程，不只是天數，規定也跟一般民眾不同，不過事實上，由於執勤航班時間非常長，除了機上可能跟前艙會有接觸機會外，到了國外也可能要跟當地地勤交接、安檢等，空服員本身也對某些環節可能造成的風險人心惶惶，也擔憂多少會產生漏洞問題。

周聖凱說，因為機組員被歸類為高風險族群，有組員就提出，希望可以讓機組員即便沒有症狀也能篩檢，讓自己執勤時能更加放心，但哪種方案比較好，就要視中央流行疫情指揮中心的判斷而定。

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