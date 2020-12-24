高雄女檢疫期滿自費採檢…爽吃火鍋後確診　衛生局回應「足跡史」

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄一名20多歲菲籍女子日前入境高雄，居家檢疫14天期滿後，自行前往醫院自費採檢，但報告還沒出爐，她就揪了9名同事聚餐吃火鍋，沒想到最後檢驗呈陽性，確診新冠肺炎。菲籍女揪團吃火鍋畫面曝光後，衛生局24日再度召開記者會，說明菲籍女檢疫出關後的足跡史。

▲菲籍女居家檢疫出關後自費採檢，確診新冠肺炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

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高雄市衛生局表示，這名菲籍女子在11月底入境後，依規定進行14天居家檢疫，期間沒有任何症狀，12月10日檢疫期後到醫院進行自費採檢，依規定要進行為期7天的自主健康管理，不過女子並未等到採檢結果就與9名同事外出吃火鍋，時間還長達1.5小時，因此依法開罰1萬元。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市衛生局24日召開記者會強調，菲籍女子是解除居家檢疫後才確診，國內針對高風險族群有公費採檢，「但此名個案為外籍專業人士，本身對自我健康狀況有高規格要求，因此檢疫期滿後仍自費採檢，前往醫院途中有搭乘特定交通工具，確診後已在醫院隔離，個案目前無症狀，病毒檢出相當低」。

至於個案檢疫期滿後，有無其他足跡史？高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，經疫調查證屬實後發現，個案活動史單純，並無特定傳播者風險，因此沒有公布必要。

高雄市衛生局為呼籲民眾遵守防疫規定，因此公布菲籍女子吃鍋畫面，不過網友卻發揮肉搜能力，在地方社團公布火鍋店名稱和照片。對此，高雄市衛生局強調，「若非衛生主管機關主動發布，就屬不當、不實訊息，違者已移請刑大科偵隊蒐證，確定有違法事證會依傳染病防治法處新台幣10萬以上100萬以下罰鍰」。