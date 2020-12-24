高雄跨年觀眾區有規定！戴口罩、禁飲食　市府組5大「快速反應隊」稽查

▲高雄2021「跨百光年」 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

2021高雄跨百光年系列活動24日正式開始，高雄市政府再度召開跨局處防疫協調會議，依照中央疫情指揮中心律定的原則，宣告11-15號碼頭高雄流行音樂中心戶外公共空間，均劃設為觀眾區，除1、4、5號海豚館飲食專區外，觀眾區一律禁止飲食，參與民眾依規定需全程戴口罩，且將由衛生局、警察局與文化局編組為5大隊、共25小組的「快速反應隊」機動進行稽查。若經勸導不聽者，將依傳染病防治法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

高雄市府24日跨局處協調會議由副市長史哲主持，召集衛生局、警察局、文化局與新聞局等局處共同研商，依據中央流行疫情指揮中心指引，研擬相關防疫措施。史哲表示，跨百光年系列活動盛大，場域面積達12公頃且無固定出入口，雖戶外空間遼闊、海邊通風良好，但為求謹慎，主辦單位將於輕軌C10光榮碼頭站、C11真愛碼頭站出入口等人流較多之處，設置大型防疫宣導看板，觀眾區也將由5大隊、共25小組「快速反應隊」機動進行稽查與勸導，希望參與民眾都能配合。高雄市COVID-19流行疫情指揮中心副指揮官、衛生局長黃志中也將進駐會場擔任防疫總指揮，負責督導相關防疫措施的執行。

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成軍20年的金曲獎最佳樂團滅火器也將在本週末（26日）舉辦「ON Fir Day 2020-Fire NEXT新篇章：滅火器20週年演唱會」，雖然不是市府主辦的售票演唱會，但防疫要求也一樣嚴格，除要求主辦單位落實相關防疫規定與措施，觀眾需全程戴口罩，且觀眾區與禁止飲食，飲食區將做出明顯區隔，設置單一出入口，並在出口處勸導觀眾配合相關防疫措施，市府也將派出「快速反應隊」於會場機動進行稽查與勸導。

高雄市政府再次呼籲，民眾參加跨年等大型活動，應配合遵守防疫規定，務必全程戴口罩，若經勸導不聽者，將依傳染病防治法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。此外，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間的民眾，也不要違規外出參加，否則將依相關罰則處置；有發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等身體不適症狀時，也請不要參加大型聚會活動，全面落實各項防疫工作，降低社區役病傳播風險，共同守護市民健康。

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