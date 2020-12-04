糗了！狠撂2020年預言　一年過去「慘被打臉」…18項僅實現20%

▲預言家們在每年年末做出的隔年預測是否都準確呢？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

時序又來到了年底，最近許多預言家紛紛公佈他們對於2021年的預測，可是他們的預言是否都準確呢？以下整理出曾公開的2020年預言以及其準確性。

▲一名女子稱龍婆曾預言新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook／Baba Vanga）

龍婆

著名的龍婆，原名萬加（Baba Vanga），是保加利亞的盲眼預言家。雖然她已經去世23年，但她在過世前所留下的預言仍為後世人所好奇。在她對2020年的預測中，亞洲將會發生造成至少400人喪命的大海嘯，極端主義將入侵歐洲並展開「生化攻擊」，以及英國脫歐後將引發經濟大危機。

龍婆的這3項預測均未在2020年發生，不過其追隨者羅貝娃（Neshka Stefanova Robeva）曾指出，她在龍婆生前與之接觸時，龍婆曾告訴她，Corona將會籠罩人類。

羅貝娃的言論被龍婆的粉絲們認定，龍婆當時所說的「Corona」並非大家原本猜測的皇冠或監視，而是新冠肺炎（Coronavirus），因此龍婆早在多年前就已預見，未來將發生新冠肺炎疫情。

▲英國預言家帕克曾大膽宣布自己對2020年的15項預測，準確率卻不高。（圖／翻攝自YouTube／Craig Hamilton-Parker）

帕克

英國預言家帕克（Craig Hamilton-Parker）也在2019年底公佈了自己對於2020年的15項預測，其中包括以下：

1. 西亞地區將會出現戰爭

2. 美國總統川普將會連任成功

3. 強生將與緋聞伴侶西蒙德斯結婚

4. 金正恩將會下令將以實彈向海面發射導彈

5. 2020年金正恩政權將面臨重大考驗

6. 中國將會歷經革命，2020年香港將會爆發新一波革命

7. 歐元暴跌

8. 英國脫歐後將會有新一波歐洲經濟衝擊

9. 中國領導人習近平將面臨改革

10. 中美貿易戰將會有新一波困境

11. 美國將出現許多颶風、火災、地震

12. 印度、日本將會有大地震，甚至影響東奧舉行

13. 巴西總統將會因為雨林濫伐遭到揭露檯面下計劃

14. 中國將爆發霧霾最大人類傷害

15. 將會有致命病毒出現導致鳥類大量消失

在這15項預言中，除了位於西亞地區的亞美尼亞和亞塞拜然確實在今年10月開戰、歐元下跌以及美國出現數個森林大火和颶風天災被準確預測外，其餘預言似乎都沒有如期發生，而且帕克也並未預見，新冠肺炎將於2020年在全球性爆發嚴重疫情。

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