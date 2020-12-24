變種病毒「B.1.1.7」傳播率快74倍！死亡數遽增　專家曝解決辦法

▲英國出現變種病毒。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

英國近日發現變異的新冠病毒株「B.1.1.7」，相較於原本的病毒，它的傳播速度被認為快上50到74倍，而這樣的轉變也將導致更多的人遭受感染，同時也會有更多的死亡病例出現。對此，研究人員則表示，這樣的情況若持續下去，就算實施了封城措施也不會有所改善，而唯一能夠對抗病毒的就只有疫苗。

根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，英國近日所出現的變異新冠病毒株被命名為「B.1.1.7」，大多數病例集中在倫敦、英格蘭東部及東南部，並且逐漸傳播到各地；變種病毒的傳播速度被認為比原本的高50到74倍，儘管目前沒有任何的證據顯示B.1.1.7有更高的致命性，不過在新型病毒殺死相同比例感染者情況下，因為傳播速度的增快，死亡數也會隨之增加。

▼輝瑞新冠疫苗。（圖／路透社）



英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）的成員表示，對於B.1.1.7的出現，除非加快疫苗問世的腳步，否則到2021年，新的變種病毒所造成的死亡數，很有可能超越2020年的7萬多人（以英國病例計算）。根據英國衛生部們的數據顯示，位於倫敦和英格蘭東部及東南部的感染人數急遽增加，每隔一周病例就增加一倍，死亡人數也開始增加當中。

此外，倫敦衛生醫學專家也表示，目前地方的封鎖制度並不足以控制疫情擴散，只有全國完全封鎖才有辦法。儘管輝瑞疫苗已經獲得批准，並預計2021年初開始在英國全國施打，但SAGE的科學家卻希望，能夠再加快疫苗的上市即施打速度，以便能夠在短時間內減少新型病毒所帶來的一切影響。