麥當勞推「OREO餐肉堡」！陸網友狠批：根本惡搞餐點

▲大陸麥當勞與知名餐肉堡spam聯名，推出OREO餐肉堡。（圖／翻攝自Facebook／Kia！一起吃喝玩乐吧！）

實習記者劉佩婷／綜合報導

麥當勞餐點常推陳出新，不過大陸麥當勞近日推出一款名為「給利奧餐肉堡」的限量漢堡，用OREO餅乾搭配罐頭午餐肉製作而成的，極其詭異的搭配引來大陸網友嚐鮮後，紛紛怒批「不要玩食物」。

大陸麥當勞21日在微博發佈消息，表示和知名品牌「Spam午餐肉」聯名推出「奧利奧（OREO）餐肉堡」，預計限量40萬個，且只有在21日當天限定販售，每個售價13.14人民幣（約新台幣56元）。宣傳海報上還寫著「原創首發，創異料理」。官網更寫著，在偏鹹的午餐肉上灑滿OREO碎片，兩個鹹甜交雜的組合能夠同時兼具，顛覆大家以往的味蕾，讓美味更上一層樓。

▲麥當勞餐點推陳出新，經常推出創新口味。（圖／翻攝自微博／麥當勞官網）



從圖片中可以看到，這款「給利奧餐肉堡」的麵包和一般麥當勞麵包沒有差別，裡面有2片Spam午餐肉，厚厚的兩片午餐肉疊在一起，接著上頭再灑上滿滿的OREO餅乾碎片，最後淋上美乃滋就完成了。

面對如此「創新」的產品，許多大陸網友嚐鮮後，紛紛在麥當勞微博評論區PO照表示，「榮登2020最難吃漢堡」、「好傢伙我吃麥當勞就是為了不吃午餐肉」、「剛吃完怎麼說真的就是duck（大可）不必」、「要說啥滋味兒？就我自己擱家也能做，還不用這麼貴」、「沒必要出的新品可以不要出」、「暗黑系列惡搞的餐點吧」、「花13塊找罪受嗎？」、「這夾在麵包裡的黑色碎片噁意十足！」、「麥當勞高層可以不要亂搞嗎？」

▲網友嚐鮮後分享照片。（圖／翻攝自麥當勞微博）

不過也有喜歡的人說「本來覺得甜的鹹的應該不會搭，沒想到意外的和諧好吃」、「中午去買已經賣光了，想不到反應這麼好。」

目前尚不清楚麥當勞是否會將這款獨特的「混搭漢堡」引進美國販售，而不管好吃與否，其實都成功創造出一波話題。