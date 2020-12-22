麥當勞「17年前隱藏版料理」曝光！他狂喊：好想吃阿...網曝心得

▲麥當勞。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前到外公外婆家玩時，意外發現17年前的麥當勞優惠券；特別的是，當年竟然有賣多種口味的蓋飯，讓他不禁好奇，吃起來是什麼樣的味道？

網友日前在dcard提到，「今天利用假日回外公外婆家玩，意外在房間裡發現了一張麥當勞的優惠券，使用期限為民國92年！」

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看到這張17年前的自由搭配券，他興奮直呼，「買A配送B，難道是甜心卡的前身？再多看了幾眼，發現案情並不單純，欸...原來麥當勞以前有賣蓋飯，不知道吃起來的味道怎麼樣，真想嚐嚐看。」

從照片中可見，蓋飯共有三種口味，分別是咖哩牛醬蓋飯、薑燒牛醬蓋飯及辣茄雞醬蓋飯，而價錢一律單點89元，套餐含30元冷熱飲則為109元。

▲他在外公家發現17年前的麥當勞優惠券。（圖／翻攝自dcard）

對此，網友們紛紛回應，「以前我還會很認真的撕或剪下來，貼在下面的框框」、「應該是不好吃，現在才沒賣了」、「喔喔喔天哪好懷念」、「米漢堡最讚啦」、「可惡，92年我還在買兒童餐挑玩具」、「真希望麥當勞出米堡」。

另外，部分人看到蓋飯售價後，認為那年代賣這樣算貴的了；而吃過的人則反應兩極，「不好吃」、「我吃過，很難吃，以前很愛玩下面的貼紙」、「小時候吃過，那個時候覺得人間美味」。