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只賣2個月！麥當勞打造新「蕈菇滿福堡」　加太陽蛋、起司片超罪惡

▲▼麥當勞全新「蕈菇滿福系列」限時登場。（圖／業者提供）

▲麥當勞全新「蕈菇滿福系列」限時登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愛吃菇的早餐有新選擇了！除了豬肉、香雞滿福堡之外，麥當勞宣布推出全新限定「蕈菇滿福系列」，經典滿福堡夾進了用黑胡椒翻炒的切片蕈菇製成蕈菇醬，搭配太陽蛋、起司片等，濃郁口感讓人一口接一口，12月23日至2021年2月18日限定登場。

▲▼麥當勞全新「蕈菇滿福系列」限時登場。（圖／業者提供）

▲切片蕈菇加黑胡椒醬調味香氣十足。

麥當勞打造全新「蕈菇滿福系列」早餐，將切片蕈菇佐以黑胡椒調味翻炒成蕈菇醬，夾進滿福堡當中，香氣十足，像是這顆超豐盛的「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」，滿福漢堡夾進多汁香煎豬肉，還放了特選太陽蛋及濃郁的切達起司片，口感豐富到不行，另外還有蕈菇青蔬滿福堡、蕈菇香鷄滿福堡等系列，12月23日至2021年2月18日限時開賣或或售完為止。

▲▼肯德基推出2020年終3大「彩蛋」美食，「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」、「紐奧良烤全雞」。（圖／肯德基提供）

▲肯德基也推「避風塘海派脆雞」、「紐奧良烤全雞」。（圖／業者提供）

另，肯德基年末也祭出「彩蛋」菜單，其中，「避風塘海派脆雞」自12月8日起限時7周開賣，酥脆咔拉脆雞淋上特製海鮮風味醬，再以帶有蒜香的可樂果取代避風塘的香酥蒜片，口感更加豐富，而「紐奧良烤全雞」則是嚴選鮮雞搭配使用數10種辛香料所調製而成道地的紐奧良風味醬料醃製入味，雞肉多汁、雞皮Q彈，15日起開賣並採預約制，僅接受一天前預約訂購才能享用。

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