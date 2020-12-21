玉米濃湯換新包裝！網友一喝「太小杯了吧」質疑縮水　麥胞解答了

▲麥當勞玉米濃湯杯換包裝。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人到麥當勞都會點上一碗玉米濃湯，近日就有網友在《Dcard》發文，發現裝湯的紙杯換包裝，「打開還愣住以為店員給錯，以為是咖啡，結果……竟然是換了包裝了！」瞬間覺得沒有麥當勞的味道；另一位網友更抱怨，新包裝感覺變很小杯。就有麥胞留言透露，新的碗反而容量變大，但也曝光新紙杯的缺點。

近2日有網友在Dcard上討論麥當勞玉米濃湯換包裝，只見紙碗從白底印有麥當勞標誌的設計，換成印了Q版玉米的樣子，而且大小似乎也有所不同；塑膠杯蓋則是從黑色變成深棕色。這個改變就讓網友直呼，感覺比較像咖啡杯，「喜歡原來的感覺呀！」「這也太小杯了吧？以前小杯沒那麼迷你啊！」

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▲麥胞透露，新的杯子可以裝比較多湯。（圖／翻攝自Dcard）

不過看到貼文後，馬上有麥胞澄清，「容量沒變小喔！杯子變矮變胖而已」、「杯子反而比之前的還大了喔！原本的杯子裝一勺就全滿了，現在的還可以再裝多一點點」、「容量就真的沒變，反正講了你們也不信」、「我還覺得有變大欸！我裝一勺還有裝的空間」、「之前小杯玉米湯都是大概湯匙一勺搞定，現在大概可以再多裝三分之一勺。」

還有麥當勞員工曝光新紙杯的缺點，提醒其他人要小心蓋子，「新的紙杯真的超級難用，蓋子超容易爆開，還要我們用膠帶貼」、「變得很麻煩還要貼貼紙。」另外，也有店員表示，新的熱飲杯也很難蓋，「沒辦法蓋好，杯子有瑕疵，輕輕碰蓋子就掉的東西，硬要想辦法黏貼紙、把邊緣壓實」，但照做之後杯蓋還是可能會掉。「新的湯杯外送送過來整個杯蓋就爆開，對客人外送員員工來說都超不方便= =」。