　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玉米濃湯換新包裝！網友一喝「太小杯了吧」質疑縮水　麥胞解答了

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲麥當勞玉米濃湯杯換包裝。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人到麥當勞都會點上一碗玉米濃湯，近日就有網友在《Dcard》發文，發現裝湯的紙杯換包裝，「打開還愣住以為店員給錯，以為是咖啡，結果……竟然是換了包裝了！」瞬間覺得沒有麥當勞的味道；另一位網友更抱怨，新包裝感覺變很小杯。就有麥胞留言透露，新的碗反而容量變大，但也曝光新紙杯的缺點。

近2日有網友在Dcard上討論麥當勞玉米濃湯換包裝，只見紙碗從白底印有麥當勞標誌的設計，換成印了Q版玉米的樣子，而且大小似乎也有所不同；塑膠杯蓋則是從黑色變成深棕色。這個改變就讓網友直呼，感覺比較像咖啡杯，「喜歡原來的感覺呀！」「這也太小杯了吧？以前小杯沒那麼迷你啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲麥胞透露，新的杯子可以裝比較多湯。（圖／翻攝自Dcard）

不過看到貼文後，馬上有麥胞澄清，「容量沒變小喔！杯子變矮變胖而已」、「杯子反而比之前的還大了喔！原本的杯子裝一勺就全滿了，現在的還可以再裝多一點點」、「容量就真的沒變，反正講了你們也不信」、「我還覺得有變大欸！我裝一勺還有裝的空間」、「之前小杯玉米湯都是大概湯匙一勺搞定，現在大概可以再多裝三分之一勺。」

還有麥當勞員工曝光新紙杯的缺點，提醒其他人要小心蓋子，「新的紙杯真的超級難用，蓋子超容易爆開，還要我們用膠帶貼」、「變得很麻煩還要貼貼紙。」另外，也有店員表示，新的熱飲杯也很難蓋，「沒辦法蓋好，杯子有瑕疵，輕輕碰蓋子就掉的東西，硬要想辦法黏貼紙、把邊緣壓實」，但照做之後杯蓋還是可能會掉。「新的湯杯外送送過來整個杯蓋就爆開，對客人外送員員工來說都超不方便=　=」。

ET快訊
穿厚外套牽包尿布2歲兒逛公園　狂父現身：訓練小孩
「世界第一AV女優」用口罩撿狗大便！翻面再戴臉上
「網帥」騙走百位嫩妹5000萬！被逮真實長相曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兩波冷空氣接力！暖2天聖誕夜又冷　跨年恐「迎冷氣團探14°C↓」

深夜「差5元」困停車場！向路人求救...繳費機全吐出來　結局哭了

影／2屁孩家樂福「脫褲尿尿」！地板留一灘水噁爆　網譙：尿都噴到商品

她逛全聯見「1稀有蔬菜」！一吃驚為天人　行家再曝神吃法

明年口罩實名制有3大變革！　降價成「10片40元」還換包裝

旅英台夫婦「少與人接觸」染新冠　莊人祥：是否為變種病毒待了解

快訊／高雄16:27發生規模3.8地震！最大震度3級

到台中買肉圓！老闆娘「打開蒸籠」她秒爆氣：用蒸的根本是邪教

玉米濃湯換新包裝！網友一喝「太小杯了吧」質疑縮水　麥胞解答了

泡溫泉「1女尬3男」發IG限動！他不解：到底在想什麼...釣出本尊

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

兩波冷空氣接力！暖2天聖誕夜又冷　跨年恐「迎冷氣團探14°C↓」

深夜「差5元」困停車場！向路人求救...繳費機全吐出來　結局哭了

影／2屁孩家樂福「脫褲尿尿」！地板留一灘水噁爆　網譙：尿都噴到商品

她逛全聯見「1稀有蔬菜」！一吃驚為天人　行家再曝神吃法

明年口罩實名制有3大變革！　降價成「10片40元」還換包裝

旅英台夫婦「少與人接觸」染新冠　莊人祥：是否為變種病毒待了解

快訊／高雄16:27發生規模3.8地震！最大震度3級

到台中買肉圓！老闆娘「打開蒸籠」她秒爆氣：用蒸的根本是邪教

玉米濃湯換新包裝！網友一喝「太小杯了吧」質疑縮水　麥胞解答了

泡溫泉「1女尬3男」發IG限動！他不解：到底在想什麼...釣出本尊

40歲李運慶「娶洪詩」有譜！　孫淑媚著急：先讓她生

87歲嚴肅嬤被融化！　駝背逗汪「揮舞零食」超活潑...笑到瞇瞇眼

資深女星前夫威脅「把妳埋公司」　她交往3月遭騙婚損失千萬

假好心給搭車優惠　4度性侵弱女拍裸照！狼運將判賠95萬

韓國瑜贈「女中豪傑」花籃打氣！　沈智慧重返立院放話罷萊委

航母殺手下水》張誠／小而美火力強　論「沱江艦」在護衛台海角色

運動菁英獎竹市星光閃爍　陳念琴、林圭璋皆獲獎

夜訪護城河看浪漫螢火蟲燈　25日晚東門城聖誕音樂會

「蛋糕界法拉利」助攻1天生產上萬盒！全聯甜點一年飆破18億業績

擺錯反而會漏財！新年求「錢母」放在財位才有用　3NG眉角別誤犯

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

1年沒進辦公室！台灣夫妻英確診「變異新冠病毒」　高燒39度猛流淚

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

幫老闆買「卡哩卡哩」慘被開除　內行解答：不是餅乾

冬至「全台有雨」！今水氣最多豪大雨熱區曝清晨12.9度

星巴克天天買一送一　85度C大優惠

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

女友生日給驚喜　開箱是天價PS5

堅持砸30萬住月子中心！人妻給2退路

老夫妻坐了對號座！她要開口被朋友阻止　從高雄站到台中

張爸與他的一千個帳號　張文政

更多熱門

相關新聞

All in台積電！抱15張焦慮到想賣

All in台積電！抱15張焦慮到想賣

台灣「護國神山」台積電（2330）今年股價一路飆高，近日站穩500元關卡，在先進和成熟製程滿載下，已有7外資喊出600元目標價。不就近日就有新竹工程師憂心，他3、4月時把所有資產全押在台積電股票上，儘管手上握有15張，但心中壓力是越來越大，「都不知道要留、要賣還是先賣一半好？」

大考中心遭「負評刷爆」！點開怨念超深

大考中心遭「負評刷爆」！點開怨念超深

生日收民國22年1元硬幣超氣！網揭真相

生日收民國22年1元硬幣超氣！網揭真相

麥當勞首間理髮店！只剪「M字髮型」

麥當勞首間理髮店！只剪「M字髮型」

「男友洗衣服香炸！」一突襲抓包爆笑真相

「男友洗衣服香炸！」一突襲抓包爆笑真相

關鍵字：

麥當勞玉米濃湯紙杯容量紙碗Dcard

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面