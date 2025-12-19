　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

類公家單位哪個爽？他1張圖吵翻天　過來人點名這公司：真的爽

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近Threads上一張「公家單位象限圖」引發討論，圖中多個公家單位被依照「錢多、錢少」與「工作爽、工作操」分類在四個象限。其中，中華電信被放在「錢多算爽」的位置，甚至在收入面向一騎絕塵，而台灣銀行也同樣被歸類在錢多又爽的象限，掀起一陣熱議。

原PO在Threads貼出這張象限圖，圖上可見四個象限中，「錢多工作爽爽」的公家單位包括中華電信、台灣銀行、土地銀行、台灣港務公司；「錢少工作爽爽」的則有中油、台灣自來水公司、台灣菸酒公司、台糖、農會等等；「錢多工作好操」的則有高鐵與中鋼；「錢少工作好操」捷運、郵局、台鐵、台電等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

四象限圖有準？這些企業員工點頭

貼文引發熱論，「中油大哥是真的爽」、「台銀請麻煩移到左下角謝謝」、「公務員大概就是左下角邊邊」、「中油派用應該是在第一象限很靠右上角才對，除非純辦公室文職，不然無論哪個現場都會有工安風險，要自己多加注意」、「依這圖來看，最慘的是台鐵？錢少+工作操」、「台鐵跳到中華電路過…這個表覺得有準到。」

但也有網友點出關鍵在於年資與位置差異，認為不能一概而論，「爽是只有老人在爽，梯數不夠還想爽？」「真正投身這些企業才會知道，好公司有屎缺，爛公司也會有肥缺」、「活到40歲的職場經驗告訴我，只要有背景，都好商量，不管什麼單位」。也有人看完只能感嘆，「看到這篇只是默默潸然淚下」、「參考就好，很多都亂排」，讓這張圖成了另類的職場情緒宣洩出口。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝
別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好
《信號2》還播嗎？電視台首發聲：盡全力守護作品
藍白彈劾賴清德！王世堅嘆「過了」　喊話領袖應為國家隱忍
王齊麟周日婚宴！　桌數、伴娘名單全曝光
陸客飲酒聚餐突倒下！　27分鐘CPR仍身亡
孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

李多慧「擲筊」萌樣曝光！永靖謝平安塞爆萬人「台版感恩節」338桌辦桌宴超震撼

類公家單位哪個爽？他1張圖吵翻天　過來人點名這公司：真的爽

寵物豬也不行！嘉義翁廚餘只養1隻　哀求無效「直接殺」仍罰8萬

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

快訊／13:07花蓮近海規模3.8地震　「中部有感」最大震度2級

別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

不用iPhone鬧鐘了！果粉睡過頭怒炸「改1招叫起床」：絕對會響

稱《外送專法》恐讓每單漲20元　Uber Eats公開信：營運可能調整

李多慧「擲筊」萌樣曝光！永靖謝平安塞爆萬人「台版感恩節」338桌辦桌宴超震撼

類公家單位哪個爽？他1張圖吵翻天　過來人點名這公司：真的爽

寵物豬也不行！嘉義翁廚餘只養1隻　哀求無效「直接殺」仍罰8萬

快訊／準備儲水！高雄4行政區12／30停水9hrs　21萬戶受影響

快訊／13:07花蓮近海規模3.8地震　「中部有感」最大震度2級

別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好

光復災區挖出骨骸鑑定結果曝　兒守怪手旁：很失落但絕不放棄

快訊／北市小巨蛋旁「3公車連環追撞」　3人受傷送醫

財劃法衝擊！高雄明年2042億總預算案未三讀　拚農曆年前完成

賓士醉男沒一句道歉！母淚眼為女兒守靈　悲嘆：來了也是想減刑

NB「潮流紫」跑鞋聯手NBA頂級經紀人質感破表！馬汀靴年末特價1200元必搶

被點名選台北市長　林右昌：個人沒有任何參加2026選舉的規劃

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

血壓飆170、胸悶還能出國？　醫點名「4大警訊」別硬撐上飛機

李奧納多認了28年來沒看過《鐵達尼號》！　親回不看原因

男吃整盒湯圓+紅豆湯「血糖飆3倍」險瞎　醫：像連吞20顆方糖

生活熱門新聞

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

3波變天！　下波冷空氣更強

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

李亞萍有失智症狀　營養師列「5大傷腦食物」少吃

「她那麼怕痛」清潔員1天打2份工　閨蜜淚：衣服我送的

更多熱門

相關新聞

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

行政院長卓榮泰日前不副署《財劃法》，藍白2黨預計聯合召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將彈劾總統賴清德。對此，前立委郭正亮、邱毅、蔡正元等人已開網頁，發起彈劾賴清德連署活動，目前連署人數已超過170萬人，掀起一陣議論。

去年就被質疑攤位衛生　「涼糕哥紅啥」一票挺

去年就被質疑攤位衛生　「涼糕哥紅啥」一票挺

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

妹子文具店找「吧唧保護袋」　答案曝全吵翻

妹子文具店找「吧唧保護袋」　答案曝全吵翻

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」網炸鍋！蘇怡寧3點示警

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」網炸鍋！蘇怡寧3點示警

關鍵字：

公家單位薪資薪水工作中華電信台灣銀行Threads

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面