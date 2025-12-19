類公家單位哪個爽？他1張圖吵翻天　過來人點名這公司：真的爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

最近Threads上一張「公家單位象限圖」引發討論，圖中多個公家單位被依照「錢多、錢少」與「工作爽、工作操」分類在四個象限。其中，中華電信被放在「錢多算爽」的位置，甚至在收入面向一騎絕塵，而台灣銀行也同樣被歸類在錢多又爽的象限，掀起一陣熱議。

原PO在Threads貼出這張象限圖，圖上可見四個象限中，「錢多工作爽爽」的公家單位包括中華電信、台灣銀行、土地銀行、台灣港務公司；「錢少工作爽爽」的則有中油、台灣自來水公司、台灣菸酒公司、台糖、農會等等；「錢多工作好操」的則有高鐵與中鋼；「錢少工作好操」捷運、郵局、台鐵、台電等等。

四象限圖有準？這些企業員工點頭

貼文引發熱論，「中油大哥是真的爽」、「台銀請麻煩移到左下角謝謝」、「公務員大概就是左下角邊邊」、「中油派用應該是在第一象限很靠右上角才對，除非純辦公室文職，不然無論哪個現場都會有工安風險，要自己多加注意」、「依這圖來看，最慘的是台鐵？錢少+工作操」、「台鐵跳到中華電路過…這個表覺得有準到。」

但也有網友點出關鍵在於年資與位置差異，認為不能一概而論，「爽是只有老人在爽，梯數不夠還想爽？」「真正投身這些企業才會知道，好公司有屎缺，爛公司也會有肥缺」、「活到40歲的職場經驗告訴我，只要有背景，都好商量，不管什麼單位」。也有人看完只能感嘆，「看到這篇只是默默潸然淚下」、「參考就好，很多都亂排」，讓這張圖成了另類的職場情緒宣洩出口。