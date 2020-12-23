桃園率先推出萬元就業獎勵　鼓勵中高齡及高齡者重返職場

▲桃園推萬元獎勵，鼓勵中高齡及高齡者重返職場。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，桃園市政府自2021年起推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對符合資格的中高齡及高齡者，經就業服務處所屬就業服務臺及就業中心推介就業滿90日，即補助每人1萬元的就業獎勵金，預期將協助500名中高齡及高齡勞工參與勞動市場。

市府勞動局23日指出，桃園市為全國製造業重鎮，工作機會眾多，惟因為製造業工作偏屬勞力性質，因此多數中高齡者因退休或健康等因素，選擇提早退出勞動市場。為有效提升逾50歲後之勞動參與率，桃市府推出「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」。

凡設籍桃園市、年滿50歲以上且符合勞基法、勞工退休金條例退休條件、或已退出勞動力市場3個月以上之中高齡、高齡者，就服處將協助推介媒合實際工作地點，位於桃園市且每月薪資達2萬8,000元以上之職缺；經受僱同一事業單位滿90日即可提出獎勵金申請。該計畫自2021年度1月1日起開始受理申請，預期將協助500名本市中高齡及高齡勞工參與勞動市場，持續就業貢獻所長。

市府勞動局表示，2020年就服處共協助中高齡及高齡者就業人次計1萬8,080人，媒合1萬5,653人，媒合率達86.6%；2021年度將以協助媒合1萬7,000人就業為目標，期盼穩定提升桃園市中高齡及高齡者就業率。

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