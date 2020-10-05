台中宣導老車報廢拿現金　總獎金40萬元

▲台中市政府鼓勵機車業者宣導二行程機車報廢。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

維護空品從淘汰老車做起！台中市政府環保局為加速改善移動污染源，推出淘汰老舊機車宣導報廢獎勵競賽，台中市從事機車及零件銷售、維修，並取得政府機關核准登記的機車業者，即日起至10月31日期間，只要協助民眾完成報廢及回收老舊機車，累積數量第一名即可獲8萬元現金，總獎金高達40萬元，歡迎業者踴躍參加。

環保局表示，台中市1至4期的老舊機車數量，截至今年9月底仍有55萬8,825輛，占全市機車總數30%以上，為加速民眾汰換1至4期老舊機車，鼓勵機車業者於維修或驗車時，主動向民眾宣導淘汰老舊機車相關補助資訊，若業者成功協助汰換，上傳相關證明文件，經審核通過件數大於或等於35件即可參加競賽，淘汰數量前33名可獲6000元至8萬元不等高額獎金。

環保局說明，市府管制、補助雙管齊下，推動老舊機車報廢，107年至108年間，二行程機車總計淘汰2萬6101輛，淘汰率約27.8%，淘汰數量全國第二，淘汰率六都之冠，等於減少排放9.5公噸PM2.5、6273.2公噸碳，相當於種植34萬棵樹，或建置2.6座台中都會公園固碳量，市府將持續努力，讓空品進一步改善。活動詳情請至「臺中ㄅㄨㄅㄨ網」（https://bit.ly/3cPxoEH）查詢，或撥打04-22289111分機66213洽詢。