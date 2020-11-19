不怕你賺！花蓮加碼推「旅行社獎勵計畫2.0」　每家最高9萬元

▲花蓮搶攻國旅冬季旅遊市場，推出一系列活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府第一波旅行社獎勵計畫已於11月15日結束，為持續鼓勵合法旅行社帶團至花蓮旅遊，縣府推出計畫2.0，即日起至今年12月15日，旅行社帶團到花蓮並於合法旅宿業至少住宿1晚，累計每達30人，即可獲得獎勵金1萬5000元，每家最高可申請9萬元！

觀光處代理處長張志翔表示，交通部觀光局安心旅遊補助已於10月底結束，花蓮縣政府自今年6月21日開辦的第一波「旅行社獎勵計畫」也於11月15日結束。為延續國旅熱度，縣府再祭出計畫2.0，旅行社於今年11月16日至12月15日期間帶團來花蓮，且至少於花蓮合法旅宿業住宿1晚，每達30人可申請新台幣1萬5000元整，每家申請上限為9萬元。一家旅行社限申請2次，帶團人數得合併計算，申請文件於12月17日截止收件，縣府將依申請送達時間審核及辦理獎勵金核撥，至經費用罄為止，詳細資訊請見花蓮觀光資訊網(http://tour-hualien.hl.gov.tw/news/latest/792)。

▲花蓮縣政府再加碼「旅行社獎勵計畫2.0」。

冬季花蓮有許多觀光盛事，「花蓮太平洋溫泉季」於11月21日結合太平洋falifali音樂節登場，遊客可享受花蓮瑞穗黃金湯及玉里安通美人湯，美景、暖湯加上音樂饗宴，住宿還有機會獲得汽車！遊客也可選擇溫泉專車套裝式行程（含午餐、導遊、保險），免除規劃及交通安排。12月31日將舉辦「2020-2021花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，任賢齊、玖壹壹等19組來自全亞洲的天團天王天后齊聚花蓮，讓整座城市變身為太平洋左岸音樂城，陪伴粉絲們迎向全新的2021年！

►他奶奶的美麗小秘訣

