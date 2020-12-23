挺台豬！　信功春大直商場直營門市25日開幕　送500顆肉包

▲屏東信功食品有限公司25日在台北春大直商場直營門市開幕，500顆肉包豪邁送 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

日前因蘇揆的備詢，讓全台最大的台豬外銷商「信功肉品」浮上檯面，引起全台一陣「挺台豬運動」。更有網友留言疾呼要用新台幣「挺信功、挺台豬」；信功聽見了，為了挺台豬，首間直營門市「麥豚屋」原本就預定在12月25日於台北春大直商場chunplace開幕，號召所有「挺台豬隊友」站出來，將送出500顆日式燒肉包給民眾，支持台豬。

▲▼信功日式肉包。



由於全聯、家樂福、愛買都表達沒有販售萊豬的計畫，信功也全力支持「挺台豬商家」，因此在25日下午一點半在春大直商場chunplace「信功肉品」開幕時，舉辦「挺台豬隊友」活動，將送出500顆台豬「日式燒肉包」，只要民眾到信功粉專留言標記「全聯、家樂福、愛買、Jasons Market，並留下 #我是挺台豬隊友」，就可以到春大直商場1樓信功麥豚屋門市兌換免費日式燒肉包，邀請全民一起挺台豬。

▲開幕挺台豬送肉包。

許多網友在活動預告文推出後，在文章底下熱烈留言「拜托!進軍全聯，讓我們吃的安心」、「敲碗！屏東也要有直營門市」、「這個肉包真的很好吃，支持台灣豬。加油」、「這樣的良心廠商必須力挺到底.守住良心.守護國人健康.信功肉品.讚.品牌肉非信功的不吃」、「許願，台中也要直營門市！」

信功肉品表示，希望大家可以一起了解台豬的好，並且支持台灣豬肉，所以不惜重本贈送免費肉包一路到12月31日，讓大家都可以免費品嚐到最道地的台灣豬肉。

「我們將所有消費者都當家人」，董事長楊博仁強調，自己敢吃的才敢賣給國人吃，這是關乎到所有國人健康的問題，也是信功創立這30年來對高品質豬肉的堅持。

而除了憑粉專留言贈送，信功更加碼只要當天憑「春大直、全聯、家樂福、愛買、Jasons Market」的發票，也能夠享全品項8折的優惠，限時折扣優惠只到12/31；而春大直商場chunplace一起力挺信功肉品，推出在25日至27日於春大直商場chunplace拍照打卡，即贈麥豚屋（信功肉品）獨家現煎【煙燻櫸木培根熱狗捲】，從聖誕節到跨年，希望號召所有民眾都支持台豬，買的安心，吃的安心。

信功說，所有的台豬都是台灣人的驕傲，雖然國內有許多進口豬肉，但台灣豬肉佔國內市場9成，就是因為台豬好品質，享譽國際，該公司堅持和其他商家一起當「挺台豬隊友」，號召國人一起支持台豬。

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