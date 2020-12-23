2020空品維護及低碳績優單位表揚 　黃偉哲：感謝大家努力改善空品

▲台南市環保局舉辦「2020年台南市空氣品質維護暨低碳節能績優單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局23日舉辦「2020年台南市空氣品質維護暨低碳節能績優單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎向企業、機關、民間團體等44個環保績優單位致謝，感謝在維護空氣品質，低碳節能所做的努力，及對社會責任與環境責任的堅持，共同建構大台南宜居城市之願景。

台南市空氣品質改善顯著，2020年1至11月藍天比例達84％，較2019年同期提升9％。2020年1至11月「PM2.5零紅害日」，創下歷年同期最佳紀錄，台南市在2019、2020年連續兩年參與國際碳揭露專案，皆獲得A級城市最高榮譽。

2020年台南市空氣品質維護暨低碳節能績優單位，分為優良營建工地、優良機車定檢站、柴油車績優環保單位、優良空品淨化區、節電標竿獎及伙伴社區獎等6大類。

環保局謝世傑局長表示，台南市許多單位、社區關心環保，投入節能減碳等工作，都有很好的成效，獲獎者都是從眾多競爭對手中脫穎而出者，非常不容易，獲獎可謂實至名歸。

優良營建工地，競爭單位1萬2千多處，僅6處獲表揚。得獎者落實空氣污染防制外，透過洗街、設置友善環境綠圍籬、低噪音工法等積極的自主性管理措施，降低施工期間的污染。

全市312個機車定檢站，每年檢驗機車數約90萬輛，減少機車排氣污染問題，協助宣導汰舊補助政策，推動高污染老舊車輛淘汰與e化服務之簡訊通知車主到檢措施。14處服務優良之機車檢驗站獲表揚。

柴油車績優環保單位，共5處獲獎。得獎單位均為在客貨運、企業及學校校車等類別中，取得柴油車自主管理標章率最高者，且多取得優於原車輛排放標準之標章級別。

除污染管制外，淨化空氣同樣重要。全市現有239處優良空品淨化區，10處獲表揚。得獎單位費心維護淨化區裡花草植栽，環境整潔雅致。低碳夥伴社區部分，獲獎社區計有3處，都是取得低碳永續家園認證之社區，是市府推動低碳調適與永續發展措施的在地好夥伴。

節能標竿獎， 6處獲獎，分別為節電有成之南科企業及大專院校之節能診斷專業團隊，其發揮社會責任精神，協助輔導能源大用戶及偏鄉地區能源使用異常之學校與社福機構，提供專業節能技術與用電安全評估。

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