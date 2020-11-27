3歲獨眼童簽證拿到了！和阿嬤開心現身　下月5日飛日本治療



▲3歲眼癌童終於拿到赴日簽證 。（圖／行政院南部聯合服務中心提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名3歲大的小男童范明守，4個月大時因視網膜母細胞瘤被摘除左眼，僅存右眼又不斷復發，若不趕緊治療癌細胞將擴散，最嚴重就是兩眼全盲。主治醫師得知日本有最新「小線源」放療，但遇上疫情簽證難辦，且醫療費用高。此事曝光後也引發社會大眾關注，27日傳出好消息，日本方面已核准簽證，阿嬤潘育宜特地帶著明守到事務所領取簽證，預計將在12月5日到日本。

▲高雄范小弟從小因病就摘除左眼，現在右眼也因病不斷復發須趕緊治療 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

年僅3歲的范明守在4個月大時，就被發現兩眼都有腫瘤，當時左眼立即摘除裝義眼，右眼腫瘤則持續做各式化療與放療控制，但還是屢次復發，范明守的主治醫師高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒科部主任廖優美與范明守的阿嬤為了他僅存的一隻眼睛不時奔波，一直到得知美國與日本有最新的「小線源」放療，出現一線生機，但現實狀況卻是醫療費就要120多萬，再加上和行政流程簽證、隔離等等都是問題。

▲3歲眼癌童終於拿到赴日簽證 。（圖／行政院南部聯合服務中心提供）

消息曝光後，也引發各界高度關注，不僅有民眾善款捐助，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞16日與高雄市議員林智鴻親自前往日本交流協會高雄事務所拜會所長加藤英次，27日更傳出好消息，也就是日本方面已核准簽證，阿嬤潘育宜特地帶著范明守到事務所領取簽證，看到明守蹦蹦跳跳的樣子，執行長陳政聞也替他開心。





▲范明守活潑可愛的樣子 。（圖／行政院南部聯合服務中心提供）

范明守將在12月5日由阿嬤帶著他從高雄小港機場直飛日本東京成田機場，進行滿14天檢疫後，安排在12月21日住進日本中央病院進行小線源放療，預定12月26日後視治療狀況安排出院，期待明守赴日治療能一切順利，盡快傳出好消息。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

奪命肉包曝！高雄大樹驚見浪浪集體吐血亡...屍旁包子有詭警緝兇

蘇貞昌完成施政報告！陳其邁臉書「關關過」...力挺繼續衝繼續拚