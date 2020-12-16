2021屏東熱博彩稻插秧　職棒5球隊吉祥物為圖騰：種下希望稻苗

▲2021屏東熱帶農業博覽會彩繪稻田，以中華職棒5支球隊吉祥物為圖騰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福 屏東報導

2021屏東熱帶農業博覽會彩繪稻田開始插秧! 配合屏東運動年及推動成立城市棒球隊，屏東縣政府與中華職棒大聯盟合作，明年彩稻田將以職棒5支球隊吉祥物為圖騰，16日上午在熱帶農業示範園區，由屏東縣長潘孟安、中華職棒大聯盟會長吳志揚帶領縣內棒球隊員及出席來賓共同種下希望稻苗，提前為2021年1月30日至3月1日登場的屏東熱帶農業博覽會活動暖身。

▲▼右起吳志揚、潘孟安插秧。

縣長潘孟安表示，屏東熱帶農業博覽會已邁入第6年，其中彩繪稻田在農業委員會補助、農業試驗所提供國產彩稻育成品種，及林清源先生所帶領屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊種植下，讓傳統農業結合現代科技，共同締造大型地景藝術，每年都吸引超過百萬民眾入園參觀。

縣長潘孟安指出，今年是屏東運動年，為發展體育棒球運動也將成立城市棒球隊，加上棒球是台灣的國球，因此，明年的3D彩繪稻田圖案，縣府特別與中華職棒大聯盟合作，免費授權種出5支球隊包含中信兄弟象、統一獅、台灣樂天、富邦悍將、味全龍吉祥物，更是深具意義。

插秧活動由縣長潘孟安、中華職棒大聯盟會長吳志揚共同帶領復興國小、屏東高中、美和高中棒球隊及出席貴賓一起種下希望稻苗，明年春節大家就會看到自己最愛球隊的吉祥物圖騰，邀請全國民眾及各球隊的粉絲一起來熱博朝聖，支持自己最愛的球隊。

2021年熱博活動，時間為1月30日至3月1日(除夕休園)，熱博活動除了彩繪稻田、還有大型花海地景藝術、全台最長瓜廊、蘭花館、畜產館、水產館、客家館、原民特色、農產行銷等多元展出，免門票，天天採果樂，吃喝玩樂一次滿足。

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