疫苗何時到手？陳時中坦言「談判有顧慮」：我很想講，但是要忍

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，各國都積極研發疫苗，台灣也積極爭取中。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會再度被問及疫苗採購時程？他直言「我幾乎忍不住要講，但談判上有很多顧慮，所以還是決定要稍微忍忍，我忍得比你們還多。」幽默回應讓現場哈哈大笑。

面對媒體提問，陳時中笑說，以前講過採買時間，最快一週、最晚兩週，現在才過一週，「大家聽得很煩，我也講得很煩，不過我們要忍著，有些惡意揣測都不是事實，其實我講到這裡，大家應該很聰明知道我在顧慮什麼。」

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他也接著表示，談判上還有很多顧慮，相信大家應該會想得出來顧慮是什麼，「很多人也都在問我，我都忍不住要講，但還是決定稍微忍忍。」面對疫苗採購，陳時中欲言又止，最後還是笑回媒體「你們如果想不出來顧慮什麼，就在等一個禮拜，我就會說。」

另外，針對英國病毒變種，外界擔心已經研發出來的疫苗是否會沒有效？專家小組召集人張上淳則表示，會不會影響到疫苗效力，還是要分別來看，現在已經在施打的RNA疫苗廠，從科學角度來看，他們認為應該不至於會影響疫苗效果，當然也有專家持相反看法，還需要一點時間驗證科學，看看得到證據是否不影響目前的疫苗效力。