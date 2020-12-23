南港橋雨中死別…滑倒遭公車輾爆頭「夫死妻活」　她困車底慘叫

記者柯沛辰、張君豪／台北報導

台北市南港橋22日晚間7點43分發生一起死亡車禍，導致一對夫妻天人永隔。45歲曹姓男子騎車載44歲林姓妻子行經該路段，要往汐止方向，不料擦撞人行道邊緣摔倒，遭後方「藍15」公車輾過爆頭，後座妻子則被捲入車底，不斷發出哀號。

警消到場後，第一時間發現曹男遺體扭曲變形、頭顱破裂，腦漿溢出，已經明顯死亡，加上妻子證件遺落在一旁，一度誤以為是「女騎士」遺體，先行蓋上白布，直到後來從車底救出林妻，才確認死亡的是曹姓騎士。

▲汐止警方獲報到場，第一時間以白布遮蓋遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

經消防救援，林妻被救出時意識清楚，僅多處擦挫傷，被送往內湖三軍總醫院治療，所幸並無大礙。事後，現場拉起封鎖線，曹男的安全帽、鞋子還遺留在人行道上。

警方對52歲彭姓司機進行酒測，確認酒測值為零，暫依過失致死罪帶回派出所，製作筆錄。初步調查，曹男騎車時疑似天雨路滑，失慎撞上人行道緣石翻覆，導致後方公車閃避不及輾過，但確切肇責歸屬有待進一步釐清。

▼曹男安全帽、鞋子仍遺留在人行道上。（圖／記者黃彥傑攝）

▼後座林女受困車底，警消到場搶救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼林女受困車底。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼車禍地點位在南港展覽館前，南港與汐止交界處。（圖／記者黃彥傑攝）

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