解渴！鋒面過境桃竹苗5水庫實施人工增雨　盼降雨持續紓解旱象　　　

▲ 經濟部水利署，23日上午9時15分，在明德水庫等5水庫，同步各施放2支焰劑，進行人工增雨（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃竹苗水情持續拉警報，經濟部水利署利23日上午用鋒面通過台灣機會，在北部5座水庫進行人工增雨作業，掌握最適增雨時機，於9時15分燃放焰劑，期待達到增強中北部集水區降雨的效果。

明德水庫工作站人員指出，水利署根據氣象預報，今天北部有低壓鋒面通過台灣，中北部降雨機率增加，有利人工增雨條件，一早通知石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫同步作業；原訂上午6時待命，因雨勢較大，不利焰劑升空，延後至9時15分各施放2支暖雲焰劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明德水庫工作站表示，目前明德水庫蓄水率約16%、196萬噸，離滿水位1222萬噸還有一段差距。石門水庫蓄水率64.1%、有效蓄水量1萬2656萬噸，寶二水庫蓄水率33.4%、1052萬噸，永和山水庫蓄水率27.7%、830萬噸，鯉魚潭蓄水率32%、3672萬噸。

水利署指出，目前明德水庫蓄水率僅16%、蓄水量196萬噸，距離滿水位還有一大段差距，若雨勢無法持續，對水庫進帳幫助仍非常有限。也將會用人工增雨機會，增加各集水區的蓄水量，期盼能為集水區增加降雨量。

Her今天推出「DV笛絲薇夢-雙健字號認證雙樂纖」3盒原價3900元，特價1390元。

►苗栗獨居翁手拿藥包昏厥客廳 警路過查覺異狀救一命