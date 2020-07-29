不怕持續高溫就怕午後雷陣雨　花蓮200公頃龍鬚菜農剉咧等

▲花蓮吉安鄉面積廣達200公頃的龍鬚菜，不怕熱就怕高溫之後的雨水。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

「大暑」過後，全台高溫氣候讓人熱到受不了，今年截至目前為止，農作物尚未傳出旱害，原來多數作物並不怕熱，反而怕的是這幾天午後的雷陣雨，接連幾天傍晚的強降雨，花蓮吉安的特產龍鬚菜恐將發生枯死的情況。



雖然全台持續高溫，尚未傳出因旱象造成作物受損情形，花蓮南區今年降雨量較往年少，水稻插秧恐面臨衝擊，為因應旱象可能帶來的損害，花蓮縣政府建議中央，延長第2期作補申報期間，希望減少農民損失。此外，瑞穗鄉舞鶴地區的茶園災害救助也已受理截止，至於緃谷花海作物金針花，暫無受到旱象影響，顯然今年天熱並未帶來災情。

不過，這幾天午後的強降雨則讓吉安地區的農友剉咧等，因為面積廣達200公頃的龍鬚菜，不怕熱就怕高溫之後的雨水，因為禁不起雨水浸泡的龍鬚菜，馬上就將枯死。儘管這幾場午後大雨對稻田來說，農友有天降甘霖的喜悅，但卻是龍鬚菜的殺手。

吉安鄉農會指出，是否會造成影響，過幾天就知道了，而農友也表示，近月來高溫雖讓龍鬚菜略有減產，但目前行口有70元的收購價，農友的收益不錯，惟這幾場大雨過後，希望龍鬚菜不會受到影響，否則就會有災情，因此未來幾天是觀察的重點。

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