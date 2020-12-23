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咖啡全品項「第2杯半價」！小7聖誕限時優惠　2款熱飲買5送5超暖

▲▼小七聖誕節飲品優惠。（圖／業者提供）

▲小7推出一系列聖誕飲品優惠，還要免費送聖誕雙層文件夾。（圖／業者提供，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

明天就是平安夜了，小7為慶祝聖誕節推出限時CITY、現萃茶系列飲品指定優惠，即日起限時3日CITY全品項任選「第2杯半價」，冬季限定濃厚黑糖珍珠撞奶特價49元，不需要花很多錢就能喝個過癮。OPEN POINT行動隨時取自12/29起也推出4大飲品優惠，其中精品熱拿鐵買5送5，超級划算。

CITY CAFE全品項即日起至12/25「任選第2杯半價」，不限冰熱、不含Espresso、精品及氮氣系列咖啡，近日重新回歸的限量「GODIVA醇緻熱巧克力」也適用，還附贈與杯身同款設計的不織布環保袋。冬季限定「CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶」原價70元，現在特價只要49元，現萃茶全品項即日起至12/29也有第2杯半價優惠。

▲▼小7咖啡聖誕節優惠。（圖／業者提供）

▲第2杯半價活動只有3天，咖啡控可要趕快把握時間。

OPEN POINT行動隨時取則是在12/25～28推出CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PRIMA精品熱美式與熱精品拿鐵同品項買5杯送5杯，CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、現萃茶熱日式蜜柚茶同品項買4杯送2杯，每一個會員帳號限購2組。

▲▼小七聖誕節飲品優惠。（圖／業者提供）

▲OPEN POINT行動隨時取飲品優惠活動12/25開跑。

除了飲品優惠之外，小7還要免費送聖誕雙層文件夾！12/24早上07：11起至12/27為止，只要消費滿199元即可免費獲得文件夾，搭配聖誕節推出紅、綠2款，數量有限，送完為止。

另外，85度C也有平安夜限時活動，12/24下午1點～晚上10點推出大杯咖啡同品項「第2杯20元」優惠，每人現場限購3組；路易莎即日起至明年1/4，抹茶飲品系列推出限時優惠，其中原價100元的抹茶鮮奶，特價只要55元，超級划算。

▲85度C平安夜限時優惠，每人現場限購3組。（圖／85度C提供）

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