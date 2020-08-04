CITY CAFE新年杯牛「扭轉」咖啡杯等你來設計　投稿獲獎獨得10萬

▲快來投稿參加CITY CAFE咖啡杯設計徵稿活動，下一個咖啡杯設計師就是你！（圖／記者李毓康攝，以下同）

消費中心／台北報導

市中心的喧囂繁華，巷弄裡的平靜樸實，一個轉彎，截然不同的城市樣貌就在眼前，在行走中細細品味，生活既可以從容，也能充滿新鮮感。城市生活令人著迷，卻總是少了勇氣讓自己去體驗那麼一點不同嗎？不如從一杯咖啡開始吧！啜飲一口來自CITY CAFE咖啡香，用自己的步調開啟一個人的小小冒險，不論走到哪裡，都能隨時創造片刻從容，恣意享受獨處的悠閒時光，與自己對話就是如此簡單自在。帶著咖啡一起在城市探索城「事」，累了就稍微喘息一下，轉一下杯子，心情也有意想不到的扭轉，為生命注入更多能量，感受更美好的世界。

雪白花瓣隨風飛舞，浪漫飄落有如五月雪的油桐花；隨著四季光景變化，美麗如畫的群山百岳；四面被海洋圍繞，有著豐富多樣風貌的沿海景觀，無論早晨、下午、晚上任何時刻，一手啜飲品嚐著CITY CAFE之際，還能尋訪最在地的台灣特色。插畫設計師黃芝毓的主題杯創作，光是拿在手上就有一股滿滿活力，讓她很有成就感的直說，「看到自己設計的杯子被大家拿在手上，覺得很開心，這項體驗也很有趣。」

讓CITY CAFE咖啡杯成為你的創作舞台！

高中時代開始學設計的黃芝毓，大學唸的是服裝設計科，畢業後雖然順利進入服裝公司從事相關工作，在意識到自身對插畫更具熱情後，她毅然辭職走自己的創作路，當起SOHO族自行接案，與商業合作推出周邊商品，也為藝人的活動進行設計，同時透過各種徵件比賽累積個人經驗，今年她連續參與CITY CAFE咖啡杯設計徵稿活動，學到很多寶貴經驗，也因此得到更多的設計合作，好實力被看見，獲得肯定也更有自信。

談起參賽過程，黃芝毓說，起初是從超商張貼海報得知這個比賽，上面寫著「你想不想成為咖啡杯設計師」，當時看到後就覺得「我想耶」，之後開始針對主題搜集資料、發想設計，也因為參加比賽深入研究後，才發現到原來台灣這麼棒，有那麼多的美景，心生想要實地走訪各地景色的念頭，在城市中探索更多城「事」；而當花卉杯被選中後，內心除了感到意外、興奮，看到親朋好友特地在環島時到處拍下咖啡杯的照片給她時，更有一股難以言喻的特別體會，第一次的鼓勵也成為後來繼續投稿參加的動力。

▲黃芝毓說，自己以往設計比較偏平面，這次參賽機會讓她發現平面轉立體設計有很多細節需要考量，例如要克服杯子的接縫處，當圖案轉過去時，正面一定要對齊；以及杯子不論怎麼轉方向欣賞，每個角度都要呈現最好看。



▲黃芝毓認為，CITY CAFE咖啡杯設計徵稿活動，是一個可以讓創作獲得曝光的很好機會。

對設計師來說，創作最不可或缺的就是「舞台」。黃芝毓表示，因為參加CITY CAFE咖啡杯設計徵稿活動，其中設計的台灣海岸杯被其他廠商看到，而有機會獲得另一個為國家風景區設計明信片插畫的案子，「經驗在我們的工作裡很重要，CITY CAFE咖啡杯設計徵稿活動是一個很棒的機會，可以讓更多人看到自己的作品，此外，經由參加比賽也能了解自身程度如何，測試自己的能力在哪裡。」每一次的參加都是一種挑戰與成長，黃芝毓透露將準備著手參加2021年CITY CAFE牛年扭轉杯。

▲作為全台最大的創作平台，CITY CAFE讓創作者能夠盡情揮灑創意，好作品被更多人看見。

CITY CAFE自2004年上市以來，帶起了全民品味城市咖啡的風潮，它不僅僅是一杯美味的國民咖啡，更是一個文創設計平台，曾先後與王春子、蕭青陽、聶永真、DanHiel Wong等知名大師合作，賦予咖啡更多色彩，每次品嚐都充滿期待，彷彿擁有的不只是一杯咖啡，而是滿載著愉悅的心情。隨著2020年已經過了一大半，今年的你過得好嗎？對於新的一年，有沒有一種想要扭轉未來的念頭呢？現在起，你也能當CITY CAFE咖啡杯的設計師，用創作為生活帶來小確幸，也成為鼓舞人心的力量。

CITY CAFE從2018年9月開始進行首發文創咖啡杯徵稿後，近兩年總投稿數達5000多份作品，每年都會定期發表全新創意主題，並遴選一個創作品作為某一月份咖啡杯的主題設計，印製於咖啡杯、杯套，預估曝光數量將超過千萬杯以上，而最新咖啡杯設計徵稿活動以「2021 HAPPY 牛YEAR」為主題，自即日起至8/31止展開，不限年齡號召全台各地創作者、設計師、插畫家發揮創意踴躍投稿，不論手繪或電繪，把扭轉牛年的意象創作在杯身，作品將獲得極佳曝光並秀出得獎者大名，獲獎者還可獲得10萬元icash儲值金。才華不該被埋沒，趕快把握機會，盡情揮灑源源不絕的創作能量，讓這一杯咖啡因為你的設計更有能量。

想成為CITY CAFE咖啡杯設計師嗎?快來參加徵稿活動 https://cafedesign.7-11.com.tw/