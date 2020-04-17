又零確診！小7熱美式買7送7、全家可樂第二件0元　全台飲品優惠懶人包

▲711推出大杯熱美式買7送7優惠。（圖／業者提供）



記者陳涵茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）再度宣布新冠肺炎零確診，各大業者推出優惠歡慶，包含咖啡買7送7、諧音又0免費喝飲料等，以下盤點全台超商、手搖飲歡慶優惠懶人包，喝杯飲料療癒一下。

1.711美式買7送7

為第一線服務的醫護、警消人員加油打氣，小7宣告將在4月17日當天限定推出「大杯熱美式咖啡買7送7」優惠，民眾可至OPEN POINT APP行動隨時取CITY CAFE防疫打氣優惠專區購買指定優惠，每會員限購2組，限量10萬組，售完為止。

2.全家可樂第二件0元

疫情指揮中心宣佈連續2日維持零確診，為感謝每位默默守護台灣的防疫Hero，全家宣佈17日下午16：00至23：59分止，推出APP商品預售可口可樂Zero PET（600ml）第二件0元優惠，每位會員限購1組，總限量10萬組。

3.日出茶太Chatime

▲日出茶太太極厚茶拿鐵同品項第二杯「0元」。



六角國際旗下手搖飲品牌日出茶太Chatime也一同響應，同步推出「零確診我請客」活動，為台灣抗疫加油，即日起到4月30日，只要指揮中心宣布零確診，當日下午2點到6點，日出茶太明星商品太極厚茶拿鐵同品項第二杯「0元」，感念辛勞防疫工作人員，讓大家一起為台灣防疫加油。

4.85℃打卡送檸檬紅茶

85℃優惠辦法為，到官方粉絲頁留言tag一位姓林的朋友，打卡零確診，就有機會抽中一顆檸檬紅茶一杯，總數限量1000杯，每人限抽一杯，將於4月23日於粉專公布中獎名單。

5.迷客夏「又0」免費喝

迷客夏昨（16日）零確診時推出全台＋0優惠，諧音ㄐ一ㄚ ㄌㄧㄥˊ可以獲贈免費飲料一杯，今（17日）再傳零確診好消息，官方再推「又0」優惠，全台名字中諧音「又0」都能享免費飲料一杯。