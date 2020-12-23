快訊／元旦升旗典禮如期舉辦？　總統府14:00對外說明

▲總統府升旗。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

再過幾天迎接2021年，台灣卻傳出本土確診病例，中央流行疫情指揮中心祭出5項針對跨年大型集會活動的防疫措施，嚴陣以待；不過，外界也關注，總統府元旦當天是否也將如期舉辦升旗典禮。對此，總統府23日下午2時將召開升旗典禮記者會，預計宣布相關防疫措施。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

下午記者會由總統府發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）主持，包括扶輪社總召集人兼國策顧問陳茂仁、策展單位集智館文化有限公司等代表將出席。

2021年總統府元旦升旗典禮主題定調為「2021 台灣有你」，感謝過去一年所有國人的付出，幫助台灣渡過疫情的艱難時刻，期盼新年持續凝聚，共創新局。

在典禮活動上，除了主辦單位扶輪社將動員百名社員，將在凱道上展開寬達12公尺的巨幅國旗，象徵台灣被看見與重視外，當天也推出元旦升旗紀念小物，首度推出彩版主視覺口罩，贈送給現場民眾。

此外，配合衛福部疾管署秋冬防疫專案，現場將實施實聯制管制措施，敬請民眾配合。

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