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匡列167人！案771接觸者採檢結果今出爐　陳時中下午2時說明

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時每週例行記者會，由指揮官陳時中主持說明病例情況與後續防治作為；會中預期也將公布昨確診本土病例案771相關接觸者167人的採檢結果。

國內昨日新增1例本土病例，是與紐西蘭機師（案765）密切接觸的30多歲女性(案771)，爭議的是，該名機師疫調時曾經一度說想不起來，沒有提及與案771接觸情況，是透過警政單位調查活動軌跡，發現兩人12月7日至12日間密切往來，列接觸者採檢確診。已經匡列相關接觸者167名，全數需接受採檢，指揮中心發言人莊人祥昨晚說明相關結果會於今日公布。

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▲▼案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

▲案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布紐籍機師於12月8日至12日活動史，分別是12月8日上午11:30~12:30在天母SOGO，12月10日傍晚17:30~18:30在天母新光三越，12月11日11:00~12:00出入好市多南崁店，且都與案771一同行動。提醒民眾，若曾於所列時段出入相關場所要自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

根據指揮中心統計，目前國內累積776例確診，分別為681例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，632人解除隔離，131人住院隔離中。

▲▼廣達內部信件流出。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲傳案771為廣達集團員工，內部信件流出。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

ET快訊
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案771接觸者167人採檢結果今出爐　陳時中下午2時說明
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