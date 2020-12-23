陳時中連嘆兩口氣！周志浩轉頭看　醫曝航空界階級：沒人敢勸機長

記者陳俊宏／綜合報導

台灣本土零確診維持253天破功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一天親自召開兩場記者會，忍不住在鏡頭前嘆氣。而讓防疫破功的紐西蘭籍長榮機師（案765），不僅在航程期間拒戴口罩咳全程，還在自主健康管理期間趴趴走，讓密切接觸者的案771（廣達集團女員工）確診。對此，醫師陳志金也說話了。

▲陳時中在22日晚間的記者會，是在會前嘆了一口氣。（圖／翻攝疾管署直播）

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陳志金22日在臉書表示，「因為他是機長，沒人敢勸他」，航空界的「CRM」（Crew Resource Management）機組資源管理，似乎還是很難打破階級的觀念。他提到陳時中在記者會後「那一聲深深的嘆氣⋯」他並說，「案765頓時成為全民公敵？」

▲▼周志浩原本在整理文件，聽到陳時中的嘆氣，還轉頭看了一下。（圖／翻攝疾管署直播）

台灣本土零確診維持253天破功，陳時中22日親自召開兩場記者會，在下午1時半的記者會結束後，在鏡頭前長長嘆了一口氣，讓一旁在整理文件的疾管署長周志浩，還轉頭看了一下陳。而在當晚7時的記者會上，陳則在記者會開始前先嘆了氣。

指揮中心22日公布，新增3名境外移入及1名本土確診。指揮中心透露，本土確診者案771的源頭，為之前確診的紐籍機師案765，案765在為期3天的居家檢疫後，曾經與案771一起逛新光三越天母店、遠東SOGO天母店及Costco南崁店等。

指揮中心說，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢（21人檢驗中，146人待採檢），衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診（案760、765、766），78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

▼陳志金發文。（圖／翻攝「Icu醫生陳志金」臉書）

▼案765國內活動軌跡。（圖／曾梓倩製）

▼陳時中約在影片28分28秒處嘆氣。

▼陳時中約在影片25分51秒處嘆氣。

