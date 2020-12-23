再爆案765黑歷史！機師圈怒「在巴黎外站趴趴走」　網氣炸：趕出境

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣驕傲維持253天零確診，卻因案765紐籍機師「密切接觸」案771廣達集團女員工破功，而機師除了被瘋狂起底外，現在機師圈更爆料，他早在巴黎外站時就不守規矩，到處趴趴走。

胸腔科醫師蘇一峰昨晚於臉書提到，機師圈再爆出，該名紐籍機師早在先前飛巴黎外站時，就已不守規矩，到處趴趴走，然而卻未直接開除，而他在染疫後，面對疫調也非常不配合，才導致台灣再現本土案例。

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不僅如此，先前就有網友爆料，機師入住負壓病房時，對醫師、護理人員發脾氣，根本不想配合，甚至質疑檢驗報告是假的，不過是台灣政府想找代罪羔羊，所以陷害、惡意中傷他。

▲網友爆料，案765在日本有妻小。（圖／翻攝網路）

此案引爆全民怒火，大票網友氣得留言撻伐，「照顧這瘋子真是浪費醫療資源，叫他快滾。能有工作做還不知感恩珍惜尊重，還想在台灣尋歡做樂，在台灣被驗出病毒算他走狗屎運，能受到專業醫療照顧，還不知好歹」、「直接火化吧，不要浪費我們的健保」、「案765不但沒有責任感、沒有道德觀，還人在福中不知福」、「真的很可惡」、「這樣態度，為什麼不趕他出境，以後都禁止他來台灣」。

另外，長榮航空則表示，會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，並將公司、航機進行消毒，對於機師違規、妨礙疫調，將召開事實調查委員會及紀律委員會，若違規屬實將予以免職處分。