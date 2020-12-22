旭富廠內有1280kg金屬鈉　消防大隊長怒了：如果爆炸！弟兄全罹難

記者陳俊宏／綜合報導

旭富製藥公司沒坦承到底存放多少金屬鈉，讓正在救火的消防大隊隊長非常生氣。因金屬鈉只要接觸到空氣和水，就會變得非常活躍，產生大量熱能，這樣一來，會對當時在廠區內60位打火弟兄造成危險。化學老師就曾做過實驗，將50公克的金屬鈉放進寶特瓶中，立刻爆炸。

▲旭富人員在殷明坤的質問下，才說場內還有8桶金屬鈉。（圖／東森新聞）

桃園市消防局第三大隊長殷明坤接受《東森新聞》訪問表示，旭富廠內有8桶金屬鈉，每一桶有160公斤，共重達1200多公斤的金屬鈉，「試想如果今天8個、10個兄弟在裡面做搶救，這時候爆炸，可以想像這些同仁已經都罹難了。」

旭富大火從20日開始燒了整整一天，21日中午12時9分再度發生爆炸，關鍵點就在於廠方人員沒有向消防吐實清楚，究竟裡頭還有多少化學物品，讓60名打火兄弟置身危險之中。

▼旭富大火21日中午再爆炸，現場黃煙狂冒。（圖／東森新聞）



▼殷明坤怒斥旭富人員。（圖／東森新聞）

殷明坤說，雖這次沒有人員傷亡，但造成救災同仁心裡的極大震撼和影響，所謂的金屬鈉本身不能跟空氣和水接觸，所以它一直存放在油脂內。

據了解，金屬鈉遇到水就會變得非常活躍，和水結合產生氫氣，化學老師曾做過實驗，在寶特瓶中丟入50公克的金屬鈉，結果冒出火花、陣陣濃煙。50公克金屬鈉對比旭富存放的1280公斤，實在難以想像爆炸威力多可怕。特定化學物質作業人員張仁水表示，金屬鈉最怕碰到閃燃，如果有大量氧氣進入會閃燃。

消防隊員救災更加謹慎 ，就是因過去幾次工廠大火造成嚴重死傷，尤其是2018年桃園平鎮敬鵬工業公司，就造成6名消防隊員不幸殉職。根據桃園火調統計，2015年到今年11月30日重大工廠火警，造成14人死亡、42人受傷，所以消防隊都會做好部屬，不貿然進到火場。桃園市政府勞檢處表示，即起勒令旭富製藥廠的4棟生產線製程區停工。

▼消防隊員救災累癱，在現場吃早餐。（圖／東森新聞）