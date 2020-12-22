旭富大火延燒42小時！消防人員漏夜留守累壞　義消曝現場狀況

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市蘆竹區旭富製藥大火延燒42小時，昨日（21日）中午廠房又發生爆炸，竄出黃褐色的濃煙，把附近居民嚇了一跳；為了讓民眾在入夜後可以安心睡覺，消防人員頂著寒風漏夜留守現場，累了就席地而坐、靠牆休息。一名義消在臉書社團PO出現場人員堅守岡位的身影，感動許多網友，並紛紛留言鼓勵，「辛苦了」、「謝謝你們」。

旭富製藥廠房20日中午12時左右突然發生爆炸，由於現場有禁水性化學物品，加上強風助長，火勢一發不可收拾，一度延燒到鄰近廠房，導致另外5間公司的廠房也受到大火波及。原本消防人員預計21日上午就能將火勢完全撲滅，沒想到當日中午再度發生爆炸，還竄出黃褐色的濃煙，把附近居民嚇壞了。

▼▲消防人員漏夜留守火災現場。（圖／翻攝自Facebook／蘆竹南崁資訊大小事分享團，下同）

據了解，第二次爆炸的原因是因為工廠內還有8桶金屬鈉，現場指揮官一度忍不住怒斥，「到底還有多少危物在裡面，你們為什麼第一時間不講？現在爆了你們才講。」此外，為了讓當地居民能夠安心睡覺，消防人員24小時輪班留守現場，頂著寒風繼續處理殘火，累了就席地而坐或者靠牆休息，雖然難掩疲憊，但每個人依舊堅守岡位。

一名義消在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」PO出消防人員漏夜留守的身影，他表示，21日深夜義消已經撤離現場，只剩下正職消防人員留守，並努力撲滅殘火，他們才是最辛苦的。其他網友看到照片也紛紛留言幫忙打氣，「不止辛苦，還要冒風險，向打火弟兄致敬」、「還好有這些打火英雄們為我們守護家園，謝謝你們」、「當消防員真的很辛苦，很值得敬佩，你們大家辛苦了」。

▼義消透露現場狀況。

▼旭富廠房21日中午再度發生爆炸。（圖／市議員劉勝全、胡姓民眾提供）