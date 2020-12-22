桃紙遭旭富波及損失4億「不知年怎麼過」　他曝噴飛火球閃過員工

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市蘆竹區旭富製藥大火不僅燒光廠區，還波及鄰近的桃園紙廠廠房，導致原料、機具毀損，粗估財損高達4億元，讓徐姓負責人無奈感嘆，「不知道這個年怎麼過！」

▲旭富20日發生爆炸，殘火延燒超過42小時。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

以做瓦楞紙及面紙為主的桃園紙廠，因為廠房緊鄰旭富，發生爆炸的第一時間，就有鋼條碎物噴進廠房，紙張成品及原料遇到高溫瞬間燒起來，工廠也因此陷入火海，近乎全毀。雖然旭富表明會盡力賠償遭到波及的工廠業主，但也坦言保險只能賠3000萬元，眼下只能走一步算一步。

根據《自由時報》報導，桃園紙廠徐姓負責人表示，遭大火吞噬的原料、機具以及廠房，初估財損就高達4億元，加上現在剛好是旺季，所有東西都被大火燒光，雖然沒有客戶撤單，但大家都很關心何時才能恢復生產，「不知道這個年怎麼過」；至於事發當下的狀況，他提到，那時候場內有六、七成的員工在上班，幸好噴飛過來的火球閃過員工，才沒有造成人員傷亡。

▲廠房嚴重毀損。

除了桃園紙廠之外，同樣遭到大火波及的還有東陽精機，東陽精機是國內唯一有能力製造特殊型染整機械的製造商，卻也在爆炸中導致廠房受損，21日完全停工無法生產，由於是特殊機械，損失粗估達2.5億元。

而鴻利國際針織雖然離旭富最遠，卻因為強風把火屑帶進屋頂，燒穿塑膠棚，加上廠內都是不織布、布匹等易燃物，火勢一發不可收拾，甚至燒到鄰近的國晟工業，廠房燒坍損失估計約2億多元。