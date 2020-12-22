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跨年寒潮大爆發！　強烈冷氣團「全台急凍」 恐10度以下

▼▲台北市狂放電跨年晚會，101煙火秀。（圖／記者林敬旻攝）

▲北部民眾今年跨年恐怕要在雨中度過。圖為去年台北市跨年晚會。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

寒潮大爆發！天氣風險公司總經理彭啟明提醒，跨年當天到元旦，會是今年入冬以來最強的冷空氣影響台灣最強、最低溫的時間點，有機會到達強烈大陸冷氣團的水準，有機會降到10至12度，甚至不排除空曠地區的低溫更低，北部伴隨雨勢最有感，中南部也會顯著降溫。

彭啟明今天（22日）在臉書說，今天氣和21日顯著不同，大環境上，位於中國東岸的大陸高壓東移出海，東北風顯著減弱，風向改變；加上科羅旺颱風在21日也減弱為熱帶性低氣壓，北上的水氣也減少。

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彭啟明表示，今北部、東北部仍陰沉偶陣雨，但雨勢會減少許多，西半部逐漸恢復多雲到晴的天氣，和21日下雨降溫的情境很不同，預期也可看到陽光，溫度也逐漸回溫；今清晨北台灣溫度已經到15至17度，空曠低溫14至15度，中午高溫有機會到20度以上，中部及東半部高溫約22至25度，南部可以到24至26度。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，這周的天氣系統不強，變化相對很快，周三時另外一波冷高壓再度南下，配合上前緣的低壓波動，又有波水氣接近，中部以北水氣又將增多，降雨機會又將提高；周三晚上到周四是這波雨勢最顯著的時候，預計中部以北到東半部都有些陣雨。

彭啟明分析，周四午後這波水氣已移出，東北風隨後增強，預計中部以北將轉多雲，迎風面有陣雨的天氣，主要是在東北角到宜蘭仍有陣雨，要留意好不容易回溫的溫度又將下滑；預計周四晚上到周五清晨，北部的低溫都會地區可能降到15、16度，空曠地區14、15度，但略為乾爽一些。

彭啟明說，周四晚上到周五也就是平安夜的晚上，是這波冷空氣最強的時候，北部會較有感，迎風面持續有短暫雨，中南部是多雲到晴。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，但這波在周五晚上又會有機會轉為多雲的天氣，也將延伸到周末，預計東北風減弱，水氣也減少，迎風面仍有偶陣雨，北部多數地方轉為多雲或多雲到晴，有機會回溫，北部有機會到17至22度，中南部20至26度，是近期很舒服的天氣，請好好把握；不過，迎風面的東北部還是較難看到陽光，但已經有較多不下雨的空檔出現。

彭啟明指出，周日晚上到下周一有波鋒面及東北風通過，北部又再轉有雨的天氣、略降溫，但影響不是很大；接下來最重要的是下周三、下周四、下周五，預期有波冷高壓往南發展，應該會是今年入冬以來最強的冷空氣，預計周四就是跨年當天到元旦，會是這波影響台灣最強、最低溫的時間點。

彭啟明說，目前預測上越來越穩定，有機會降到10至12度，甚至不排除空曠地區的低溫更低，也顯著在這幾天偏濕冷，北部伴隨雨勢最有感，中南部也會顯著降溫。他提醒在未來幾天要注意跨年的天氣預報，不是只看煙火煙塵往哪飄，而是要注意降溫對身體影響，農漁民朋友可能要留意發生寒害的可能。

彭啟明21日也在「兩分鐘報天氣」提到，跨年前東亞寒潮大爆發，有波強冷空氣南下，有機會到達強烈大陸冷氣團的水準，低溫來到10到12度。

對於跨年是否全台急凍？中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，目前看到有些預報是報強烈冷氣團，但7天之外的預報變動度滿大；跨年偏向冷空氣影響，北台灣濕濕涼涼，冷空氣強度還要等時間更接近時，才有所定論。

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