快訊／今年首波冷氣團要來了！跨年夜急凍　今晚起降雨增多雨區曝

▲今年首波大陸冷氣團12/30來襲，急凍跨年夜。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年首波大陸冷氣團要來了！氣象局指出，根據最新資料研判，30日冷空氣強度會達到大陸冷氣團等級，一路影響31日甚至到明年，但是否會再進一步增強至強烈大陸冷氣團，由於目前時間還長，仍需要持續觀察。

氣象預報員葉致均指出，今晚起，台灣附近會有一道鋒面逐漸形成並通過，今晚開始到明天，各地降雨都會增加，主要降雨區域為中部以北、東半部，但南部也會有零星降雨。各地低溫17-19度，高溫20-24、25度，不過由於雲量增多，高溫可能會再低一些。

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▲平安夜天氣。（圖／中央氣象局）

平安夜及聖誕節則又有一波東北季風增強影響，24日大台北、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫陣雨；25日雨區則縮小為大台北東側及東半部，其他地區多雲到晴。溫度部分，中部以北、東北部低溫15-17度，其他地區18-19度。

周六東北季風減弱，僅剩東半部有零星降雨，其他多雲到晴，北部高溫可回升到23度以上，中南部能有25-26度。不過，周日又有一股東北季風增強，一路影響到29日，屆時鋒面會再通過，北部、東半部再轉雨。

▲氣象局研判，跨年前後冷空氣將達冷氣團等級，將是今年首波。（圖／ETtoday攝影中心攝）

另外，30日起冷空氣再度增強，將一路影響31日，氣象局指出，目前研判會達到大陸冷氣團等級，為今年首波冷氣團；至於強度會不會再更強，因為預報時間還長，資料會再跳動，氣象局將持續觀察。

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