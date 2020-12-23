陳時中：廣達集團女員工恐成社區威脅　2大觀察重點25日是關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

紐西蘭籍機師（案765）與廣達集團女員工（案771）相繼確診新冠肺炎，台灣時隔253天再次出現本土案例，掀起全球關注。中央流行疫情指揮官陳時中坦言，兩人從12月8日至12日在台灣北部趴趴走，是否會造成「社區危脅」，有兩大重點需要觀察，而且12月25日是關鍵期。

指揮中心18日、20日接連公布案3名機師染疫，分別為案760、765、766，由於案765紐西蘭籍機師在機上已經出現相關症狀，卻沒有戴口罩，導致同航班的本國籍女機師及日本籍機師感染。然而，案765接受疫調時，聲稱無法回想確切的活動史，而且也從未提及曾與案771廣達集團女員工接觸一事，直到後來警政單位調查活動軌跡，才揪出兩人曾密切往來5天。

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▲SOGO天母店22日傍晚5時提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

民眾擔憂，案765與案771可能會成為台灣防疫破口，陳時中坦言，是否會造成「社區威脅」有兩大關鍵，首先，要看兩人在趴趴走的這段期間，出入的幾個地方有無通報確診。調查顯示，他們曾在12月8日上午11時30分至12時30紛前往天母SOGO，12月10日傍晚5時30分至6時30分前往天母新光三越，12月11日上午11時至12時前往好市多南崁店消費。

另一個關鍵則是要看案771的接觸者情況，陳時中表示，從12日這天開始起算14天，12月25日將會是最關鍵的日期，如果民眾曾在上述時段出入相關場所，請自主健康管理，12月25日前若出現相關症狀，應戴上口罩並前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

▼案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）