一周爆16本地病例　大連展開「全市核酸檢測」

▲大連爆發本地感染，官方展開全面檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧省大連市一周內新增16起新冠肺炎確診、無症狀病例，官方22日宣布，即起對全市展開全面核酸檢測，做到應檢盡檢、不漏一戶、不落一人。大連機場也公告，搭機離開大連的旅客，即日起必須持有7日內核酸檢測陰性證明，無法提供相關證明的，無法進入航站樓。

大連市疫情防控指揮部表示，金普新區15日以來發生新冠疫情，為堅決阻斷疫情傳播渠道，堅決遏制疫情擴散蔓延，堅決果斷快速、科學精準有效做好我市疫情防控工作，決定即日起全面開展核酸檢測工作。

大連市疫情防控指揮部指出，各地區、各單位和個人要深刻認識核酸檢測的重要意義，主動作為，從整個社會層面開展篩查工作，早發現、早隔離，保障經濟社會恢復正常秩序和人民生活健康安全。

大連市疫情防控指揮部強調，廣大市民朋友、企事業單位同志們，應按照屬地化原則，聽從街道、社區統一安排，主動接受採樣和篩查，有序排隊參加檢測，做到應檢盡檢、不漏一戶、不落一人。

大連市疫情防控指揮部提到，在核酸檢測過程中，做好自我防護，保持一米以上間隔距離，不交談、不聚集，採集點組織工作要管理有序，有組織的安排人員到指定地點檢測。

大連市疫情防控指揮部還說，「全市人民眾志成城，同心抗疫，堅決打贏這場疫情防控的遭遇戰、阻擊戰，共同保衛大連安全、守護家園平安。」