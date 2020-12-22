　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中資二度收購德國拜耳工廠　用於生產新冠疫苗

拜耳收購孟山都（圖／達志影像／美聯社）

▲拜耳今年兩度賣出位於德國的工廠，給中國的藥明生物公司擴充產能。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

德國製藥集團拜耳與中國藥明生物21日共同宣布，達成一項收購協議，由後者以約1.5億歐元（約合新台幣51.3億元）的價格，收購前者位於烏帕塔的一間生物藥原液廠，作為新冠疫苗和其他生物藥活性成分的生產使用。這是今年4月後，中國藥明生物第二度收購拜耳的德國工廠。

藥明生物2010年成立於江蘇無錫，隸屬於中國大規模生技集團藥明康德旗下，一主營生物製劑研究的子公司，2017年在港交所掛牌上市；目前，藥明生物平台上研發的綜合項目達286個，包括125個在臨床早期（I期，II期）階段，19個在後期臨床（III期）以及1個在商業化生產階段。

根據公告，藥明生物間接全資附屬公司Wu Xi Biologics Germany與德國拜耳（Bayer），於21日訂立資產購買協議，購買拜耳位於烏帕塔的生物藥原液製造工廠的設施資產，以持續擴大集團的全球產能，此次交易預計在2021年上半年完成。

在此之前，藥明生物曾於今年4月公告，正式完成對拜耳位於德利華古遜，一家生物製劑工廠的收購交易，該工廠配備行業先進的藥品無菌灌裝線。藥明生物首席執行官陳智勝當時說，我們很高興在歐洲開設我們的第二個基地

據外媒報導，兩起收購聯合後，藥明生物將藉此滿足客戶對生物藥外包服務的增長需求，同時進一步擴大全球布局，強化新冠疫苗及其他生物藥的全球供應能力。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
Gogoro中柱2年就斷　官方回應了
冬至湯圓全賣光！冰櫃剩「這口味」一整疊：好冷
南投英格蘭城堡開價1.3億　傳產大亨殺價3200萬變新堡主
台74線兩車碰撞燒起來！男成焦屍　撞前畫面曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

自拆電線桿「一敲壓死老婆」　人夫氣告鄰居竟獲賠13萬元

網傳上海將大面積停電　官方澄清：是計畫停電「目前沒缺電」

國小老師變殺人魔女！色誘7男關狗籠劫殺　庭審大反轉：我是受害人

中資二度收購德國拜耳工廠　用於生產新冠疫苗

新毒株將讓疫苗失效？　鍾南山：尚無證據

不敢打疫苗？　陸專家接力滅火「變種病毒影響機率低」

拍照太嗨墜入湖中　身上羽絨衣「神奇漂浮」救了她一命！

湖南永州驚傳「禽流感」爆發！　官方證實：一女子已感染

夫妻驗兒子DNA竟是「叔叔的種」！　老公傻眼：我是獨子

吃太多浪費要罰錢！　中國《反食品浪費法》草案首曝光

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

自拆電線桿「一敲壓死老婆」　人夫氣告鄰居竟獲賠13萬元

網傳上海將大面積停電　官方澄清：是計畫停電「目前沒缺電」

國小老師變殺人魔女！色誘7男關狗籠劫殺　庭審大反轉：我是受害人

中資二度收購德國拜耳工廠　用於生產新冠疫苗

新毒株將讓疫苗失效？　鍾南山：尚無證據

不敢打疫苗？　陸專家接力滅火「變種病毒影響機率低」

拍照太嗨墜入湖中　身上羽絨衣「神奇漂浮」救了她一命！

湖南永州驚傳「禽流感」爆發！　官方證實：一女子已感染

夫妻驗兒子DNA竟是「叔叔的種」！　老公傻眼：我是獨子

吃太多浪費要罰錢！　中國《反食品浪費法》草案首曝光

自拆電線桿「一敲壓死老婆」　人夫氣告鄰居竟獲賠13萬元

柯文哲視察萬大中和線沒通知侯友宜？　新北市府：未獲邀請

林廷輝／山東號台海趴趴走　是「猛虎出柙」還是「困獸之鬥」？

八村壘感染流行性角膜炎　缺席3週避免傳染

被綠營民調嚇一跳！徐巧芯點出「毀人三觀」設計問題：搞花招騙人

侯友宜未一同視導萬大線工程　柯文哲：大家時間不剛好

用績效表現回應市民期待　南警宣示打造六都最安全城市

厭世小編錄影前「面壁」　選手一旁經過⋯沒人敢靠近

丈夫公司周轉不靈華南銀襄理挪用客戶存款1.1億遭判7年半

3男3女躲房間「上下摸來摸去」...每50分鐘換人！門一開全傻了

大陸熱門新聞

炒比特幣虧8千萬　他殺女帶妻跳海

裸女當街自拍「送辣照」！全因渣男友這麼做

夫妻驗兒子DNA竟是「叔叔的種」！　老公傻眼：我是獨子

結婚20年發現自己是男人　熟女月經沒來過

她坐地鐵「羽絨衣突爆炸」　專家：去加油站也要小心

遭通緝！羅冠聰決定在英國申請「政治庇護」

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

4歲男童掙脫媽！　闖紅燈遭撞飛「空中轉一圈」

傅高義逝世！崔天凱、汪文斌表示哀悼

13歲弱智少女懷孕...全鎮男人驗DNA

她穿婚紗馬拉松終點求婚　男友太冷退賽回家

夫家長期霸凌！媳婦「選元旦」斬殺婆婆

英國變種毒株蔓延！陸疾控：沒有發現變種病毒輸入

女兒確診新冠...母被關家中！　3天後驚見遺體

更多熱門

相關新聞

英國變種病毒　新冠疫苗失效？

英國變種病毒　新冠疫苗失效？

英國新冠肺炎變種病毒9月就被發現，其實已經存在 3 個多月，所謂傳染力增加70%，是由模型推估，未經實驗證實。我的看法是若變種病毒傳染力真有這麼強，不會到12月才大爆發，10 月、11 月疫情就會明顯出現，應該還是因為北半球進入冬天，冠狀病毒整體活性上升所致，必須持續觀察變種病毒的研究報告。

新毒株將讓疫苗失效？　鍾南山：尚無證據

新毒株將讓疫苗失效？　鍾南山：尚無證據

變種病毒株襲歐！歐洲下令對英國封關

變種病毒株襲歐！歐洲下令對英國封關

防堵變種病毒台灣跟進停航英國？　陳時中：會加嚴

防堵變種病毒台灣跟進停航英國？　陳時中：會加嚴

因染疫機師　台北陷社區感染危機

因染疫機師　台北陷社區感染危機

關鍵字：

新冠肺炎疫情德國拜耳藥明生物新冠疫苗大陸戰疫

讀者迴響

熱門新聞

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

張韶涵商演「唱一半場面失控」遭強行趕離場

A-Lin13歲愛女長成正妹！　「踢館熱舞」氣勢輾壓母

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

狂放「少量臭屁」恐罹大腸癌！名醫曝7危險前兆

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

聽到爸回來！二哈秒跳起來關電視

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面