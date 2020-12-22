中資二度收購德國拜耳工廠　用於生產新冠疫苗

▲拜耳今年兩度賣出位於德國的工廠，給中國的藥明生物公司擴充產能。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

德國製藥集團拜耳與中國藥明生物21日共同宣布，達成一項收購協議，由後者以約1.5億歐元（約合新台幣51.3億元）的價格，收購前者位於烏帕塔的一間生物藥原液廠，作為新冠疫苗和其他生物藥活性成分的生產使用。這是今年4月後，中國藥明生物第二度收購拜耳的德國工廠。

藥明生物2010年成立於江蘇無錫，隸屬於中國大規模生技集團藥明康德旗下，一主營生物製劑研究的子公司，2017年在港交所掛牌上市；目前，藥明生物平台上研發的綜合項目達286個，包括125個在臨床早期（I期，II期）階段，19個在後期臨床（III期）以及1個在商業化生產階段。

根據公告，藥明生物間接全資附屬公司Wu Xi Biologics Germany與德國拜耳（Bayer），於21日訂立資產購買協議，購買拜耳位於烏帕塔的生物藥原液製造工廠的設施資產，以持續擴大集團的全球產能，此次交易預計在2021年上半年完成。

在此之前，藥明生物曾於今年4月公告，正式完成對拜耳位於德利華古遜，一家生物製劑工廠的收購交易，該工廠配備行業先進的藥品無菌灌裝線。藥明生物首席執行官陳智勝當時說，我們很高興在歐洲開設我們的第二個基地

據外媒報導，兩起收購聯合後，藥明生物將藉此滿足客戶對生物藥外包服務的增長需求，同時進一步擴大全球布局，強化新冠疫苗及其他生物藥的全球供應能力。

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