新毒株將讓疫苗失效？　鍾南山：尚無證據

▲英國疫情嚴重。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

英國出現傳播力增強七成的新冠病毒變異種「B1.1.7病毒株」，造成疫情大爆發，外界憂新病毒株是否會影響疫苗保護力。中國工程院鍾南山院士22日認為，變異病毒在病死率等方面是否改變還沒有具體內容，對於疫苗的有效性是否影響也沒有進一步的證據。

12月22日，國家呼吸醫學中心掛牌暨協同醫院合作啟動大會在廣州醫科大學附屬第一醫院召開。鍾南山院士在活動中表示，「世界上新冠肺炎病人越來越多，9月就發現變種的病毒，但不是打完疫苗之後發現的，在英國出現的變異病毒據說增加70%傳染率，全世界100多個國家禁止英國航班。但在病死率等方面是否改變還沒有具體內容，對於疫苗的有效性是否影響也沒有進一步的證據。」

英國首相強生（Boris Johnson）於上周六（19日）宣布，取消原先鬆綁耶誕節5天連假期間，允許3戶家庭在同一個家中團聚的政策，並宣布外出與人見面只能一次一人。英國政府更打破原先的防疫三級制度，破例宣布倫敦進入「第4級限制措施」，嚴格程度幾乎等同3月的全國封鎖，而限制區就在整個倫敦以及英格蘭本島南部。

根據外媒報導，由於傳播力強70％的新種病毒株出現，倫敦與英國南部緊急進入新一輪封鎖，並在該限制區內取消原本鬆綁的5天耶誕假期，此舉引來許多民眾憤怒反彈，更有大量人潮趕在封城前搭車離開限制區。對此，英國衛生大臣出面捍衛政府決定稱，證據顯示感染速度更快的病毒株，已經迫使政府不得不祭出嚴格的規定。

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