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吃太多浪費要罰錢！　中國《反食品浪費法》草案首曝光

▲▼大陸春節新興消費成亮點。（圖／CFP）

▲美食是中華文化的重要一環，但未來在中國大陸，若宣揚暴飲暴食、浪費食物將可能被追究法律責任。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

「不能吃太胖喔，會被殺掉的！」是動畫《神隱少女》的著名台詞，更隱喻社會現狀。值得注意的，以後在中國大陸，若有「食品浪費表現」，或宣揚量大多吃、暴飲暴食，就可能會被罰錢，或追究法律責任，因為《反食品浪費法》草案已於22日上午，在大陸全國人大常委會初次提請審議，正式列入中共2021年度立法工作計畫。

據大陸官媒《新華社》、《中國新聞網》報導，於今年9月開始啟動立法工作的《反食品浪費法》，在22日上午召開的大陸全國人大常委會第二十四次會議上，初次提請審議，並首次公開草案內容。

▲▼習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共總書記習近平今年8月下令，要堅決制止餐飲浪費行為。（圖／達志影像／美聯社）

首次的曝光《反食品浪費法》草案共有32條，分別對定義、反食品浪費的原則和要求、政府及其部門職責、各類主體責任、監管措施、法律責任等作了規定。

未來，若大陸廣播電台、電視台、網路影音服務提供者等單位製播、宣揚「量大多吃、暴飲暴食」此類「浪費食品」的內容，將會被有關部門責令整改、警告，若拒不改正，官方可處1萬元（人民幣，下同）以上，10萬元以下罰款，並可以責令停業整頓、對負責人追究法律責任。

草案還列舉多種環節的「餐飲浪費表現」，包括對食品、食物、糧食的浪費，涉及食用、銷售、加工、儲運、收穫等，並對減少糧食、食品生產加工、儲存運輸等環節浪費作出原則性規定。大陸官方指稱，相關規範正在進一步完善當中。

▲▼央視揭露「大胃王吃播」黑幕！主播「吃一口吐一口」假嗑20碗麵。（圖／翻攝央視）

▲近年大陸「大胃王吃播」興起，亂象叢生。（圖／翻攝央視）

事實上，中共總書記習近平於今年8月，下令要堅決制止餐飲浪費行為，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」氛圍，導致各地紛紛響應，再掀「光盤行動」熱潮後，9月下旬，大陸全國人大常委會隨即啟動一個多月的珍惜糧食、反對浪費專題研究，好加快建立法治化長效機制，提出《反食品浪費法》。

草案明訂，本法所稱食品，是指《中華人民共和國食品安全法》規定的食品，包括各種供人食用或者飲用的食物；本法所稱食品浪費，是指對可安全食用或者飲用的食品未能按照其功能目的利用。

值得注意的是，在大陸官方不斷強調，「糧食供給充足」的背景下，為何還要制定《反食品浪費法》？官媒也引述學者給出說法，吉林大學教授吳子丹說，立法是對糧食安全的更長遠考慮，食品浪費，付出的代價要高於糧食本身體現的價格，立法可做好從「田間」到「餐桌」的有效銜接，讓可能被浪費掉的糧食，發揮應有作用，有利於社會的和諧發展進步。

據了解，大陸全國人大常委會第二十四次會議，正於12月22日至26日在北京舉行，除《反食品浪費法》草案外，預計還將審議《國防法》修訂草案、《海警法》草案，後兩者因在近期公告的修訂內容中，分別首次增加「發動戰爭條件」，以及「使用武器條件」，可能讓區域緊張情勢再掀波瀾，也引發外界關注。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼確保糧食有效利用，成為中國大陸未來的重要課題。（圖／CFP）

▲▼糧食。（圖／CFP）

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