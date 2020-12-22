2020同志事件回顧！《國王與國王》下架、YouTuber被週刊出櫃入榜

▲性平團體回顧「2020同志人權大事」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2020年即將結束，雖然同性婚姻已在去年5月合法化，但許多性平團體認為仍有許多尚未平權、未獲重視或有待改善之處，因此彩虹平權大平台今（22）日邀集同志諮詢熱線、同志家庭權益促進會、台灣性別平等教育協會，共同召開「2020匍匐前進 同志人權繼續努力」記者會，回顧今年9大重要的同志人權事件及議題，其中包括YouTuber被週刊強迫出櫃、繪本《國王與國王》遭有心人士操弄導致下架⋯等事件都入榜，團體也發表意見以及對2021年的展望。

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▲性平團體回顧2020同志人權事件。（圖／彩虹平權大平台提供）

2020同志人權大事回顧（資料提供：婚姻平權大平台）

1、職場難出櫃 同志擔憂影響升遷

2020年初團體以網路問卷方式，進行第二次的台灣同志（LGBTQ+）職場現況調查，共2121位同志填答，結果顯示只有55%的同志有向少部分同事出櫃，有向主管或職位較高者出櫃的低於3成，而關於出櫃的擔心包含害怕影響人際關係及升遷。從問卷結果也得知，有超過5成的填答者表示自己工作的職場沒有任何友善同志的表態或作為，有7成填答者期待職場能提供性別友善的教育訓練。行政院已在今年世界人權日核定了「企業與人權國家行動計畫」，我們也期待未來有更多企業將推動同志友善職場作為人權促進的重要工作項目。

2、地方政府缺乏性平意識的教育專業

團體認為，2020年數個地方政府在性別平等政策的推動落實上都出現重大瑕疵，尤其是人事任用方面爭議頗多。縱然中央的法規、政策都為同性婚姻及性別平等教育定錨，但落實到地方，包含臺北市等幾個縣市都出現了反對性平教育、反對同婚之局處首長及性平委員，讓不具備性平意識和教育專業者擔任該縣市的局處首長，或對施政提供建議的性平委員，形同開平權倒車。

3、同志代孕子女滯留海外，海外生育風險倍增

在2020年上半年疫情升溫、各國都嚴加管控邊境之後，同志家庭也面對非常嚴峻的挑戰，由於目前國內法規排除同志配偶使用人工生殖技術、代理孕母也尚未合法，許多同志配偶決定遠渡重洋求子，除了成本及風險都較高之外，在疫情期間更面臨到無法獲得身份、無法順利返台的多重困境，根據團體所協助的個案就有15組家庭，團體呼籲政府盡快研擬修正相關法令，實踐同志生殖平權，不讓同志生育承擔更多法律與健康風險。

4、新聞中的同志 YouTuber被週刊強迫出櫃

2020年6月週刊登載了某YouTuber是男同志，除了跟拍之外也公布了他與網友約炮的截圖，引起軒然大波，公眾人物「被出櫃」除了未尊重當事人的意願及隱私外，類似的報導也造成同志的壓力，認為「出櫃」是負面的。

雖然近年來媒體報導同志，因為同婚的推動而有更多角度、更立體的形象，但當社會新聞的主角擁有同志身份時，往往都被放大強調男男戀、女女戀，而異性戀並不會特別被標注；或是媒體經常使用較窺探、獵奇的方式報導當事人的「癖好」，可能造成社會對同志的誤解，性平團體期待未來能與媒體從業人員一起努力打造更友善、共融的環境。

5、國高中職校園迴避同志議題，同志學生難獲支持

2020年7月到9月間進行的網路問卷調查初步分析顯示，在108學年度正在就讀國高中職的同志學生中，有7成認為其就讀學校的校長與各處室主任對同志學生的支持程度，是「中立」與「不支持」，儘管有超過4分之3的學生表示學校有針對反性騷擾、性霸凌相關的宣導防治措施，但僅有半數表示相關內容有提到尊重不同性傾向、性別氣質及性別認同，顯見同志議題仍被選擇性的迴避，縱使性別平等教育法已施行10多年，仍有待落實。

6、《國王與國王》繪本被下架

2020年9月，教育部為小學推動新生閱讀推廣計畫隨機發送繪本給小學新生，其中一本《國王與國王》因談到男同志的愛情與結婚而被部分有心人士操弄，喊著此繪本內容不適齡，讓小學兒童造成混淆，表達強烈不滿。教育部為此發文說明書單書是由專家學者挑選，增加與大眾對話的空間。但有部分地方政府仍舊以下架、回收或限制借閱等方式處理，限縮了學生閱讀童書繪本的機會。

7、受法律與疫情影響，跨國同志伴侶團聚難

根據《涉外民事法律適用法》及相關移民法規的規定，婚姻之效力需在雙方的本國法都予以承認的情況下方屬有效，在此等規定下，台灣人僅能與其他28個已經通過同性婚姻之國家建立有效的婚姻關係。而多數同性婚姻已經合法的國家，都有相應的配套措施或修法來保障跨國的同性婚姻，以便讓雙方能夠至少獲得法律上的保障以及團聚的便利性，然而目前台灣的法規尚未合法的結果，除了讓台灣同志與其伴侶難以團聚外，也讓兩個外國籍的同志很難在台灣生活，加上疫情的影響，對許多被外派來台灣的外國商務人士及其同性伴侶。

8、同志無血緣收養困境：婚姻與子女被迫二擇ㄧ

同婚專法20條限制同志共同收養的權利，造成單身收養可以，婚後收養卻禁止的荒謬情況，甚至在同志配偶諮詢社工是否可以收養時，社工卻需要告知需要離婚才能收養。台灣每年幾乎都有上百個孩子等不到收養機會，落實同志收養平權，不僅是協助同志成家，更是讓等待家的孩子擁有更多機會，不再缺乏家庭的保障。

9、愛滋條例第21條：不利愛滋防治，反成伴侶威脅手段

現行《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》（愛滋條例）第21條規定，明知自己是感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為，以致傳染給他人，處5年以上12年以下有期徒刑，且亦處罰未遂犯。縱使科學證據證實、國際上也倡導許久的「U=U」（測不到等於不會傳染），但國內法律卻未跟上，對感染者造成嚴重的生活侵害與精神壓力。今年年中也有運動者在公共政策網路參與平台上發起連署，希望儘速修正愛滋條例第21條，非常多的民間團體及網友都有響應，期待修法能儘速展開。

綜合各團體們整理的重大事件可以發現，2020年重要的同志人權、性別人權議題，依舊圍繞著性別平等教育、同婚未竟的權利以及社會溝通的大方向，展望2021年，團體們除了將繼續監督中央和地方政府的施政，落實性別平等教育，同時也會繼續倡議修法，讓同志與異性戀婚姻不要再有權益上的落差；就社會溝通的方面，亦期待能夠攜手公私部門一起增進社會理解，並透過反歧視法的修法，處理現行法規所難處理的歧視言論與行為，讓「平權」真正落實。

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