減肥名醫劉恩劭要病患日吞15顆藥　病患心肌梗塞暴斃

▲減肥名醫劉恩劭醫死人，遭判刑定讞。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

減肥名醫劉恩劭2013年間為一名男子開藥減肥，但卻疏未注意男子患有冠狀動脈硬化症，開出的減肥藥含有「麻黃」，還不斷加藥，最後男子一天要吃15顆減肥藥，過度刺激腎上腺素，男子血管痙攣，造成冠狀動脈更為狹窄，最終因心肌梗塞暴斃。劉恩劭一二審均遭判刑6月，得易科罰金18萬元。案經上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，受雇於連鎖中醫診所「明師中醫」雙和分院的名醫劉恩劭，於2013年6月21日起，向一名到診所求診的陳姓男子治療左手食指板機指活動不利腫痛。陳男之後得知劉恩劭為減肥名醫，遂於同月26日、同年7月3日、同年7月10日及同年7月19日接受減重療程，由劉恩劭負責診療、處方。

劉恩劭一開始先開立減腫三麻黃70顆，讓陳男每日早晚各服用5顆、減重茶7包等藥物。但陳男不自知其因冠狀動脈粥狀硬化，造成管腔75～80％之狹窄，仍服用劉恩劭開立的藥物；結果陳男回診時，就向劉恩劭表示有便秘、腹脹痛、打嗝、噁心等症狀。劉恩劭沒注意到藥物影響陳男的冠狀動脈，還繼續加藥，開立減腫三麻黃囊98顆，讓陳男每日早晚各服用7顆，但陳男症狀仍未改善；劉恩劭最後更加藥到三麻黃囊105顆，陳男每日早午晚各服用5顆，每天服用高達15顆藥物。

一天15顆的高劑量，陳男只吃了3天就因為減肥藥中的「麻黃」使血管發生痙攣，再加上減重茶中的咖啡因成分加強麻黃功效，讓冠狀動脈更加狹窄，造成心肌缺血而為急性心肌梗塞，導致心臟性休克，送醫後不治。家屬提告，檢方認為劉恩劭具有過失，提起公訴。

一二審法院審理後，均認定劉恩劭具有疏失，成立「過失致人於死罪」，一審將他判刑6月。至於二審審酌被告為執業醫師，負有高度之注意義務，竟未依病患適應情形為適當之評估，反恣意續用、增加劑量與被害人服用，而造成死亡結果。又被害人正值盛年，驟然逝世，致其家屬及其幼年子女2人頓失所靠，對渠等造成之創傷至深且鉅；被告犯後否認犯行，亦拒絕和解，二審仍將他判刑6月，得易科罰金。全案再上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。