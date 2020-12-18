小7冰品霸主「思樂冰」！想喝上網就找得到　網憶：吸兩口再結帳

▲「思樂冰」是七八年級生的經典回憶。（圖／業者提供）

記者施怡妏／綜合報導

還記得那年夏天的「思樂冰」嗎？當年炎炎夏日，喝上一杯25元的可樂冰沙簡直是學生們的夏季小確幸，全盛時期還要排隊裝冰沙，不過近年來卻越來越少見到超商店內有思樂冰機台，一名女網友貼出超商思樂冰的照片，勾起許多網友的回憶，紛紛在底下留言，貼出還有販賣的店家，不少人興奮直呼「衝了！」

該名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，在某間超商內驚見熟悉的「思樂冰」，勾起她滿滿的童年回憶，「好懷念的味道，莫名的開心」。貼文 一出後，引來許多網友敲碗「在哪裡？」她也大方表示，「這間門市在台中北屯的興安路上，住在附近或有到附近人，可以去朝聖了」

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貼文一出後，引來許多網友熱議，紛紛開始憶當年，「以前買思樂冰最後蓋子蓋上後中間孔一定還要硬裝個幾口才甘願」、「77是我跟阿嬤通關密語」、「可樂口味的最好喝」、「記得還有，免費，抽1元，10元20元特價」、「裝滿要溢出來吸兩口，再結帳」、「那時候瘋狂一直敲，能裝多滿就多滿」。

▲可樂口味是許多人心中的第一名。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲官網勾選思樂冰則可查詢思樂冰販售門市。（圖／翻攝自7-11電子地圖系統）

想喝思樂冰，上網查地圖就可以找到還有販賣的店家。事實上，思樂冰不曾消失，只是近10年來不少店家紛紛撤去機器，全盛時期不再。7-11曾表示，思樂冰未來依然會販售，並無走入歷史一說，會根據地區及商圈設置，全台設有思樂冰機台的店數約100多間，住宅區、風景區門市較有可能販售。