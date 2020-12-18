　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小7冰品霸主「思樂冰」！想喝上網就找得到　網憶：吸兩口再結帳

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

超商冰沙。（圖／業者提供）

▲「思樂冰」是七八年級生的經典回憶。（圖／業者提供）

記者施怡妏／綜合報導

還記得那年夏天的「思樂冰」嗎？當年炎炎夏日，喝上一杯25元的可樂冰沙簡直是學生們的夏季小確幸，全盛時期還要排隊裝冰沙，不過近年來卻越來越少見到超商店內有思樂冰機台，一名女網友貼出超商思樂冰的照片，勾起許多網友的回憶，紛紛在底下留言，貼出還有販賣的店家，不少人興奮直呼「衝了！」

該名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，在某間超商內驚見熟悉的「思樂冰」，勾起她滿滿的童年回憶，「好懷念的味道，莫名的開心」。貼文 一出後，引來許多網友敲碗「在哪裡？」她也大方表示，「這間門市在台中北屯的興安路上，住在附近或有到附近人，可以去朝聖了」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出後，引來許多網友熱議，紛紛開始憶當年，「以前買思樂冰最後蓋子蓋上後中間孔一定還要硬裝個幾口才甘願」、「77是我跟阿嬤通關密語」、「可樂口味的最好喝」、「記得還有，免費，抽1元，10元20元特價」、「裝滿要溢出來吸兩口，再結帳」、「那時候瘋狂一直敲，能裝多滿就多滿」。

▲「思樂冰」除了必備經典的可樂口味外，另一種常隨季節調整。（圖／資料照）

▲可樂口味是許多人心中的第一名。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼ 。▲官網勾選思樂冰則可查詢思樂冰販售門市。（圖／翻攝自7-11電子地圖系統）

▲官網勾選思樂冰則可查詢思樂冰販售門市。（圖／翻攝自7-11電子地圖系統）

想喝思樂冰，上網查地圖就可以找到還有販賣的店家。事實上，思樂冰不曾消失，只是近10年來不少店家紛紛撤去機器，全盛時期不再。7-11曾表示，思樂冰未來依然會販售，並無走入歷史一說，會根據地區及商圈設置，全台設有思樂冰機台的店數約100多間，住宅區、風景區門市較有可能販售。

ET快訊
快刪掉！Chrome內藏「28種惡意擴充」名單曝光
快訊／雪隧火燒車！隧道封閉　現場濃煙狂竄
快訊／猛按電鈴…屋主一開門遭「瘋狂刺殺」　兇嫌逃6天落網
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫院健檢驚見老公！人妻「興奮巴蕊」糗大了：差點跪下　網狂歪樓

250元農遊券又來了！農漁會、指定場所消費滿千元就送1張

小7冰品霸主「思樂冰」！想喝上網就找得到　網憶：吸兩口再結帳

俄芭蕾舞團42人還在檢疫所　北市衛生局：預計晚上10點多離台

1968App更好用了！增3省道即時路況　目的地「下雨沒」一鍵看懂

「男友洗衣服香炸！」她秒喊不單純　一突襲抓包真相…笑瘋了

雲林區漁會漁產推廣26日登場...200桌烏魚大餐搶訂一空：料好實在

台中「女麗購」加碼！消費滿百抽住宿...50美容美體小確幸天天送

「椅背掛垃圾桶」小黃運匠貼心舉動超罕見！後車門一開…心冷了

台籍女機師宿舍檢疫發病確診！可能感染源不排除在台灣

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

醫院健檢驚見老公！人妻「興奮巴蕊」糗大了：差點跪下　網狂歪樓

250元農遊券又來了！農漁會、指定場所消費滿千元就送1張

小7冰品霸主「思樂冰」！想喝上網就找得到　網憶：吸兩口再結帳

俄芭蕾舞團42人還在檢疫所　北市衛生局：預計晚上10點多離台

1968App更好用了！增3省道即時路況　目的地「下雨沒」一鍵看懂

「男友洗衣服香炸！」她秒喊不單純　一突襲抓包真相…笑瘋了

雲林區漁會漁產推廣26日登場...200桌烏魚大餐搶訂一空：料好實在

台中「女麗購」加碼！消費滿百抽住宿...50美容美體小確幸天天送

「椅背掛垃圾桶」小黃運匠貼心舉動超罕見！後車門一開…心冷了

台籍女機師宿舍檢疫發病確診！可能感染源不排除在台灣

閃紅燈左轉碰撞！騎士「肋骨斷13根」亡…女駕駛蹲路邊痛哭下場曝

早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場　意外釣出一顆爛西瓜

爬山近視度數暴增「350度→1100度」　竟是高山症藥物過敏！

台歌手參加中國饒舌比賽「脫口喊蔡英文」！　台下靜默…陸方開罰了

賴鴻誠轉戰樂天：現在可以大聲說不用怕對到朱育賢了

明泰科技攜手交通大學　領先入列5G專網國家隊

準備爭取3金融租稅優惠！　金管會主委：會尊重財政部

醫院健檢驚見老公！人妻「興奮巴蕊」糗大了：差點跪下　網狂歪樓

火箭轉播員怒吼「誰需要哈登？」　巴克利：七六人有他不會比較好

罷免王浩宇倒數1個月　總部推宣傳片催票「找回一個沒有宇的中壢」

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

俄舞團全員情緒低落：想快離開台北

更大雨炸4天！跨年恐冷氣團急凍

北上參加同學婚禮！女友「堅持包12000」原因傻眼

20歲嫩妹私處長膿包！醫生看診被噴滿身

2021燈會禁車令　網灌爆林智堅fb

今晨12.2℃新低溫　北台晚起再濕4天

中和超狂小7「驚見氣炸鍋」還附胡椒鹽

台籍女機師宿舍檢疫發病確診！可能感染源不排除在台灣

耶誕城驚見「蘑菇大爆射」！網羞：原來樹是公的

foodpanda期許2021實踐免廢生活

廣東路熊電　17日起限時回歸2天

更多熱門

相關新聞

阿伯超商癡等　一看「取貨人」網友暴動了

阿伯超商癡等　一看「取貨人」網友暴動了

「請問有人認識她的嗎？可以請她快來取貨嗎……？」一名男網友日前在臉書《爆廢1公社》協尋包裹主人，不過原因並不是買的人忘記取貨，或是寄錯超商，而是網購的人名字太吸睛，「我看兩個阿伯在那邊等半天了！」照片一出，其他網友都笑翻「哪間店？我也過去等」、「斗六隋棠整個被超越了。」

南部流水席狂菜色只要8千！網羨：餓了

南部流水席狂菜色只要8千！網羨：餓了

國一妹聯絡簿上畫漫畫　師妙手回應羨煞網

國一妹聯絡簿上畫漫畫　師妙手回應羨煞網

「寶可夢入侵超商」網笑：收入可抵人事成本

「寶可夢入侵超商」網笑：收入可抵人事成本

臉書現身！西門蘿莉塔徵男友詳細條件曝

臉書現身！西門蘿莉塔徵男友詳細條件曝

關鍵字：

思樂冰超商爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面