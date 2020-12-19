警察來電以為男友出事！她急衝現場一看「好有氣勢」怒炸秒提分

▲原PO無法理解男友腦子裡裝了什麼。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

如果突然接到警方的電話，第一時間通常都會抱著緊張的心情衝去警局。一名女網友發文表示，她先前得知男友在警局後，擔心發生什麼大事，便趕緊衝到現場了解情況；豈料到場後，卻讓她當場氣炸，原來男友是因為搭訕超商妹妹才被帶走，「背著我去搭訕女生，能不分手嗎？」貼文一出，立刻引發熱議。

這名女網友在「靠北女友my girl」上發文表示，她日前接到警方的電話，要她立刻到警察局一趟，由於事出突然，她的心情緊張又忐忑，害怕男友發生什麼事情；結果，她一到場便瞬間傻住，「是你有夠白痴，你竟然要背著我搭訕便利超商妹妹！」

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▲男友因為搭訕超商妹妹而被帶往警局。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

原PO氣憤表示，男友一次帶了6個人去超商，4個陪同進店、2個在門口等，「還真是好有氣勢喔！」男友結完帳後賴著不走，硬要和超商的店員妹妹聊天，「你第2天還這樣搞，人家當然直接報警！」原PO完全無法理解對方行徑，現在大家都知道男友想背著她搭訕女生了，「能不分手嗎？」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「連續兩天勇氣可嘉」、「我能感受到你的憤怒，但這畫面真的很真實、爆笑」、「不像搭訕，比較像搶超商」、「本來要搶劫，看到妹子太漂亮虧起來」、「重點是怎麼會叫你去」、「想必當初應該沒有這樣搭訕你」、「分吧！搭訕是小問題，人蠢是大問題」、「還要揪人去」、「笑死！人家報警剛好」、「八成跟兄弟對賭賭輸大冒險吧」。