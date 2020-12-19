退包裹「被快遞員打一拳」！女子噴血縫20針…整形費要43萬

▲女子被快遞員打一拳，整形費高達43萬元。（圖／翻攝《小強熱線》）



記者柯振中／綜合報導

浙江省杭州市的王姓女子日前要寄包裹，沒想到快遞員十分火爆，罵了幾句髒話，接著就往她臉上揍了一拳，導致當場血流如注，送到醫院縫了20多針，後續整形費用高達10萬元（人民幣，下同，約新台幣43萬元）。

綜合陸媒報導，王女先前透過淘寶購物，但因為有貨品需要退回，與當地負責寄送貨品的中通快遞聯繫，雙方約定13日下午在她家取件。

王女指稱，她與公司約定的時間，是下午5點30分，因為那時剛好下班回家，不過，快遞員約4點30分就打給她，提前到了一個小時。她向快遞員說，因為還沒下班，所以還要等一下，沒想到快遞員因此暴怒。

▼女子回想當時的狀況，仍然心有餘悸。（圖／翻攝《小強熱線》）



王女回家時，快遞員正在樓下等，她上前搭話，馬上就被罵了一串髒話，向對方詢問，能不能一起上樓拿包裹，還被嗆聲「不想寄就別寄」。

王女火氣也來了，要求對方報出員工編號，後續要進行申訴，沒想到因此被揍了一拳，導致下巴到嘴唇裂開，到醫院縫了20多針。

▼女子因為快遞員的一拳，導致受了嚴重的傷，下巴到嘴唇還裂開，縫了20多針。（圖／翻攝《小強熱線》）



王女提到，被揍的當下，她瞬間傻了，根本不知道發生什麼事，血不斷流出，雖然被送到醫院，還是心有餘悸。王女指控，受傷以後至今，她總共花了4,000多元（約新台幣1萬7,200元）的醫藥費，但快遞公司完全沒有慰問，連一通電話都沒有，態度消極，對她又是二度傷害。

王女指出，經過醫師評估，若後續想進行醫療整形，費用可能高達10萬元（約新台幣43萬元），這筆錢又是誰要出？

對此，快遞公司則說，打人的快遞員現在還在警局裡，等到人出來了，會再找王女來談。快遞公司的副總經理說，他們有監管、用工以及教育的責任，發生這件事情，絕對不會推卸責任。